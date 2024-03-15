Вернёмся в СССР: экономист Смирнов рассказал о блокировке параллельного импорта в РФ

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Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta приступили к блокировке поставок своей продукции в Россию через параллельный импорт.
Ещё в годы СССР производимая в стране продукция сильно уступала по качеству зарубежным аналогам, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор экономических наук Сергей Смирнов. Это связано с тем, что упор делался на обслуживание оборонных отраслей, а производство бытовой техники для рядовых граждан велось по остаточному принципу.
В настоящее время отечественные производители не могут в полной мере заменить западную технику. Если же и появится российская продукция, то она будет значительно выше по цене, и велика вероятность её несоответствия высоким стандартам качества.
Он также предположил, что Россия на какой-то определённый период вернётся в советские времена.
Говоря о поставках китайской бытовой техники, Смирнов отметил риск попадания страны под вторичные санкции. У западных государств есть много рычагов давления на Китай.
При этом китайская техника, конечно, продолжит заполнять российский рынок. Однако важно понимать, что бытовая техника, которую Китай производит для своих граждан, значительно отличается по качеству от той, которую продают россиянам.
В результате, на фоне отсутствия конкуренции с мировыми брендами на российском рынке, Китай не станет упускать своей выгоды. Это приведёт к значительному росту цен на продукцию.
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В настоящее время отечественные производители не могут в полной мере заменить западную технику. Если же и появится российская продукция, то она будет значительно выше по цене, и велика вероятность её несоответствия высоким стандартам качества.
«Если не будет отечественных аналогов, то благоприятные перспективы открываются перед ремонтом бытовой техники. Времена, когда можно было относительно дёшево заменить вышедшую из строя технику, наверное ушли в прошлое. Поэтому сфера бытовых услуг, ориентированная на ремонт техники, которая практически ушла, сейчас вернётся, потому что из этой техники (зарубежной – ред.) будут выжимать всё», – спрогнозировал экономист.
Он также предположил, что Россия на какой-то определённый период вернётся в советские времена.
Говоря о поставках китайской бытовой техники, Смирнов отметил риск попадания страны под вторичные санкции. У западных государств есть много рычагов давления на Китай.
При этом китайская техника, конечно, продолжит заполнять российский рынок. Однако важно понимать, что бытовая техника, которую Китай производит для своих граждан, значительно отличается по качеству от той, которую продают россиянам.
В результате, на фоне отсутствия конкуренции с мировыми брендами на российском рынке, Китай не станет упускать своей выгоды. Это приведёт к значительному росту цен на продукцию.
«Будет скорее всего не дефицит количества, а дефицит качества», – заключил экономист.
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Анастасия Чинкова