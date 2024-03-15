Вернёмся в СССР: экономист Смирнов рассказал о блокировке параллельного импорта в РФ

С введением новых правил таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость машин для россиян подскочит почти на четверть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.