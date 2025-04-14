Владимир Путин по ВКС запустил новый комплекс по производству упаковок для пищевой продукции в подмосковном Чехове

Владимир Путин (Фото: пресс-служба Кремля)
Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове. Благодаря введённым в эксплуатацию мощностям компания «МолоПак» ежегодно сможет выпускать до 1,2 млрд асептических картонных упаковок.
Новый комплекс в Подмосковье будет производить картонные упаковки формата TetraPak для жидких пищевых продуктов, таких как молоко, соки, вино и так далее.
На предприятие в Чехове приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с учредителем и управляющим директором компании «МолоПак» Тимуром Гущиным. Оба приняли участие в сеансе видеоконференцсвязи с главой государства, посвящённом запуску производства.
Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)
Новый комплекс построен при поддержке федерального Фонда развития промышленности. На реализацию проекта «МолоПак» получил льготный заем - 600 млн. рублей. Запуск производственной площадки позволил дополнительно создать 110 рабочих мест.
Фото: Екатерина Агеева
Кроме того, Воробьёв поблагодарил президента за поддержку программ промышленной ипотеки, доказавшей свою эффективность. Именно она помогла Тимуру Гущину и его предприятию в реализации третьей очереди строительства., подчеркнул губернатор Подмосковья.
Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)
Производство компания осуществляет по инновационной отечественной технологии. Кроме того, 90% используемого сырья — российское. Бумагу, например, «МолоПак» закупает в Ленинградской области и Коми, полимеры — в Казани, фольгу — у компании «Русал» и так далее. Раньше эти материалы поставлялись из США и Финляндии.
Фото: Екатерина Агеева
Предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов в России и странах СНГ. Сейчас его продукция поставляется не только российским предприятиям, но и в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан и так далее. За последние три года доля экспорта в общем объеме выручки составила около 30%.
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«Мы сегодня запускаем новое производство сразу трех предприятий отечественного лесопромышленного комплекса. […] В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов с хорошим значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — сказал Владимир Путин.
На предприятие в Чехове приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с учредителем и управляющим директором компании «МолоПак» Тимуром Гущиным. Оба приняли участие в сеансе видеоконференцсвязи с главой государства, посвящённом запуску производства.
Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)
Новый комплекс построен при поддержке федерального Фонда развития промышленности. На реализацию проекта «МолоПак» получил льготный заем - 600 млн. рублей. Запуск производственной площадки позволил дополнительно создать 110 рабочих мест.
«Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся. Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность работы Фонда развития промышленности», — сказал глава региона.
Фото: Екатерина Агеева
Кроме того, Воробьёв поблагодарил президента за поддержку программ промышленной ипотеки, доказавшей свою эффективность. Именно она помогла Тимуру Гущину и его предприятию в реализации третьей очереди строительства., подчеркнул губернатор Подмосковья.
Андрей Воробьёв на заводе «МолоПак» (Фото: Екатерина Агеева)
Производство компания осуществляет по инновационной отечественной технологии. Кроме того, 90% используемого сырья — российское. Бумагу, например, «МолоПак» закупает в Ленинградской области и Коми, полимеры — в Казани, фольгу — у компании «Русал» и так далее. Раньше эти материалы поставлялись из США и Финляндии.
«В 2012 году мы выпустили первую асептическую упаковку для продукции длительного срока хранения полностью российского производства — отечественный тетрапак. Это был наш первый шаг в работе по импортозамещению. Разработанный нами упаковочный материал соответствует всем мировым стандартам. Сегодня наша первая площадка выпускает 800 миллионов упаковок в год», — рассказал учредитель, управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин.
Фото: Екатерина Агеева
Предприятие занимает ключевое положение на рынке пищевой упаковки для жидких, вязких и сыпучих продуктов в России и странах СНГ. Сейчас его продукция поставляется не только российским предприятиям, но и в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Армению и Азербайджан и так далее. За последние три года доля экспорта в общем объеме выручки составила около 30%.
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Александр Бойцов