В Чехове будут производить импортозамещающую упаковку для напитков

Фото: пресс-служба компании «МолоПак»
Компания «МолоПак» получила льготный заём в Фонде развития промышленности России под импортозамещающий инвестиционный проект. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания создаст цех по производству асептической упаковки для жидких пищевых продуктов. Там будут выпускать аналоги упаковочного материала «ТетраПак» и «СигКомбиблок». Проект реализуется на территории городского округа Чехов.
Как указали в министерстве, ранее упаковку для асептического и пастеризованного розлива пищевой продукции на российском рынке выпускали в основном иностранные производители.
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«МолоПак» инвестирует в проект по развитию упаковочного производства свыше 2,6 млрд рублей. ФРП предоставил инвестору льготный заём на 900 млн рублей по программе «Проекты развития». Запуск производства запланирован на 2026 год. Мощность предприятия составит около 1,7 млрд единиц упаковки в год. На заводе планируют создать 110 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как указали в министерстве, ранее упаковку для асептического и пастеризованного розлива пищевой продукции на российском рынке выпускали в основном иностранные производители.
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Лора Луганская