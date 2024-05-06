Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока

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Парламент Турции из-за высокой инфляции обсудит законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране. Об этом пишет газета Ekonomim.
Отмечается, что штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячу долларов. Под штраф попадает деятельность, которая создает дефицит на рынке, нарушает конкуренцию и препятствует доступу клиентов к продукции.
Уточняется, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце ускорилась до 69,80%. В марте данный показатель составлял 68,5%. Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции на 124,63 процентного пункта в годовом выражении.
Ранее сообщалось, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем со 2 мая этого года.
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Уточняется, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце ускорилась до 69,80%. В марте данный показатель составлял 68,5%. Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции на 124,63 процентного пункта в годовом выражении.
Ранее сообщалось, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем со 2 мая этого года.
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Екатерина Коршунова