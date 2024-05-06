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Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока

Ekonomim: завышающих цены в Турции могут оштрафовать на более чем $31 тысяч
06 мая 2024, 10:59
Фото: iStock/9parusnikov

Фото: iStock/9parusnikov

Парламент Турции из-за высокой инфляции обсудит законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране. Об этом пишет газета Ekonomim.
Отмечается, что штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячу долларов. Под штраф попадает деятельность, которая создает дефицит на рынке, нарушает конкуренцию и препятствует доступу клиентов к продукции.

Уточняется, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце ускорилась до 69,80%. В марте данный показатель составлял 68,5%. Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции на 124,63 процентного пункта в годовом выражении.



Ранее сообщалось, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем со 2 мая ​этого года.

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FT: использование рубля для расчетов России может стать «лазейкой в санкциях»
06 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/syahrir maulana

В первом квартале текущего года резко сократились объемы торговли между РФ и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом информирует Financial Times.
Отмечается, что причиной этому послужил указ американского лидера Джо Байдена, который разрешает вводить санкции против иностранных банков за сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом. По словам заместителя помощника главы Минфина США Анны Моррис, цель указа заключается в том, чтобы серьезно затруднить поступление финансовых средств, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. При этом Моррис отметила, что сбои являются важным результатом.

Уточняется, что для обхода ограничений, следует наращивать сеть посредников для ухода от надзора, даже если сделки не связаны с военными нуждами России. По информации источника, это способствует увеличению комиссий и расходов на конвертацию валют.

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Китайская компания рассчитывает локализовать в Подмосковье производство роботов
06 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье прорабатывают возможность локализации производства роботов в регионе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией по разработке и выпуску промышленных роботов. Встреча состоялась в рамках визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.
«Современное производство идёт по пути автоматизации, и такое оборудование востребовано во многих отраслях – от машиностроения до лёгкой промышленности. И мы, и китайская сторона заинтересованы в реализации этого инвестпроекта. Рассчитываем в ближайшее время провести повторную встречу для детализации договорённостей», – поделилась планами Зиновьева.
Она уточнила, что на первом этапе инвестор рассчитывает запустить в Подмосковье производство манипуляторов и сварщиков. А всего он собирается выпускать порядка 20 моделей, что сделает проект уникальным для Московской области и для всей России.

Во время визита делегация Мининвеста встретилась с руководством и других высокотехнологичных китайских предприятий. Идут переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медизделий. С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили также китайских производителей автокомпонентов. Участниками встречи стали сразу 20 компаний. Им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с уже работающими там предприятиями и мерах поддержки.

Также делегация Мининвеста посетила Сюнъань – «город будущего», расположенный в 100 км от Пекина. Это новый район провинции Хэбэй, строительство которого китайские власти ведут шесть лет. Сюнъань создаётся как самый современный район в Китае. Он должен объединить все новейшие урбанистические решения, предложить жителям максимум экологичности и комфорта в условиях мегаполиса.

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#московская область
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ЦБ РФ планирует ограничить комиссии за снятие денег с кредиток
«Известия»: ЦБ РФ планирует ограничить комиссии за снятие денег с кредиток
06 мая 2024, 10:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, финансовые организации стали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредиток. Рыночная комиссия за снятие средств с кредитных карт оправданна только до тех пор, пока она не превышает конкретный уровень.

Данилов отметил, что после это становится экстра-доходностью, которую необходимо включать в полную стоимость кредита. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что на данный момент в ПСК рыночная комиссия не учитывается.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов.

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#деньги
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В Госдуме предложили разрешить раннее использование материнского капитала
«Известия»: в ГД предложили использовать маткапитал на жилье до 3-летия ребенка
06 мая 2024, 03:12

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на жилье до достижения ребенком трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
В настоящее время ранний доступ к льготным средствам ограничен ипотекой. Это касается первоначального взноса, погашения долга и процентов. Инициатива предлагает использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки», – рассказали авторы законопроекта.

До этого было объявлено о запуске жилищного кредита в пользу учителей, который позволит молодым столичным педагогам взять кредит на однокомнатную квартиру площадью от 22 до 66 квадратных метров.

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Латвийская компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России
05 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/william87

Железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens из Латвии попросила в качестве исключения разрешить ей закупать запчасти из России в обход санкций, сообщает TVNET.
AS Pasažieru vilciens специализируется на пассажирских перевозках. Они обосновывают свою просьбу тем, что значительная часть латвийских поездов была разработана еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся в странах Евросоюза.

Представители компании также отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно отразится на железнодорожных перевозках. Это может привести к невозможности обеспечения безопасных и бесперебойных услуг по перевозке.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс выступил за запрет поставок зерна из России. Он подчеркнул, что, согласно данным Минсельхоза Латвии, республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе.

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Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира
«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира
05 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/G0d4ather

В 2023 году российские интернет-платформы Ozon и Wildberries впервые попали в десятку самых посещаемых маркетплейсов в мире по данным компании Data Insight, сообщает «Ведомости».
Пользователи посещали российские площадки более 300 миллионов раз в месяц. Первое место в мировом рейтинге занимает Amazon с более чем 4,7 миллиарда посещений ежемесячно.

Wildberries, расположившийся на девятой строчке рейтинга, ежемесячно привлекал около 343 миллионов посетителей. Ozon, замкнувший десятку, ежемесячно посещали в среднем 316 миллионов раз.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек получают доход через платформу Ozon, что составляет почти 1,7 процента трудоспособного населения России.

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На Украине могут объявить дефолт
05 мая 2024, 11:13

Фото: istockphoto/alfexe

Власти Украины могут объявить в стране дефолт в августе нынешнего года, после того, как закончатся кредитные каникулы. Это произойдёт в случае, если не удастся договориться с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части внешнего долга страны.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Стало известно, что группа иностранных инвестиционных компаний, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, намерена заставить Украину платить проценты по долгу уже в следующем году.

Зарубежные кредиторы Украины после начала спецоперации в 2022 году заявляли, что Киев может повременить с выплатами. Однако теперь, как пишет издание, они теряют терпение. Кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга страны.

Если сделку с кредиторами заключить не удастся, в августе украинские власти могут объявить дефолт. Обозреватели издания отмечают, что это испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит её способность получать крупные займы.

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#украина
#страны
#киев
#кредит
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Welt: Рост объёма авиаперевозок в России говорит о провале западных санкций
05 мая 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Heychli

Планы Запада нанести удар по отрасли авиационных перевозок в России потерпели крах. За 2023 год число авиарейсов в стране не только не сократилось, а наоборот выросло.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Обозреватели отмечают, что ключевые санкции Запада в отношении России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает успешно функционировать и развиваться. Авторы публикации отмечают, что в 2022 году многие самолёты простаивали в ангарах на земле, но уже в следующем году количество авиарейсов увеличилось примерно на 20 тысяч и достигло 1,28 миллиона.

После начала спецоперации эмбарго против российской гражданской авиации стало одной из первых мер Евросоюза. Она должна была ударить по чувствительному месту государства, однако этого не произошло, признают авторы материала.

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#авиация
#евросоюз
#спецоперация
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Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
05 мая 2024, 00:46

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

«Ростех» поставил Министерству обороны России минометы 2Б11 калибра 120 мм, сообщили в государственной корпорации.
«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы. Также 2Б11 оборудован усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы», – говорится в сообщении.

Государственная корпорация подчеркивает, что 2Б11 отличается высокой надежностью и эффективностью. Миномет может стрелять осколочно-фугасными, зажигательными гранатами, дымовыми и сигнальными минами.

Скорострельность 2Б11 составляет 12-15 выстрелов в минуту. Миномет способен поражать цели на расстоянии 7 км. Фугасные мины 3OF34 имеют заряд взрывчатого вещества 3,4 кг.

В марте в зоне проведения специальной военной операции был замечен автомобиль УАЗ-3303 с российскими бойцами, вооруженными автоматическими минометами 2Б9 «Василек».

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