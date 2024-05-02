Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли

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Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом. Об этом Кац написал в социальной сети X.
Израильский министр отметил, что его государство быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле. По словам Каца, решение Эрдогана характеризует его как диктатора, который пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей.
Напомним, 2 мая стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. В настоящее время турецкая сторона еще не объявила о данном решении на официальном уровне. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.
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