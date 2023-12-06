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«ЮMoney» приступил к дистанционному выпуску банковских карт для иностранцев

06 декабря 2023, 11:38
Фото: iStock/Sitthiphong

Фото: iStock/Sitthiphong

Сервис денежных переводов «ЮMoney», принадлежащий Сбербанку, начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для иностранных граждан. Об этом в беседе с РБК рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев.
По его словам, для оформления новой карты граждане других государств должны установить приложение «ЮMoney» для Android, после чего осуществить выпуск виртуальной карты. Физическую пластиковую карту можно получить на территории России, например, в аэропорту Шереметьево. Карта будет подключена к российской национальной платёжной системе «Мир». Для пополнения бесплатной в обслуживании карты будет необходим банкомат Сбера.

При этом, по словам Царева, клиентам не обязательно получать карту, поскольку её виртуальная версия будет иметь полноценный функционал.


Покупки также можно будет совершать по QR-коду и NFC.

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#сбербанк
#банковская иностранцы
#россия
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Подмосковье стало лидером по количеству привлечённых федеральных льготных займов
08 декабря 2023, 20:39

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Московская область занимает первое место среди российских регионов по количеству предоставленных льготных займов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. За время работы Фонд развития промышленности России профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья.
«С 2015 года ФРП выдал 145 льготных займов, благодаря которым предприятия привлекли для реализации своих проектов около 60 млрд рублей. Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных фондом проектов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что суммарный объём инвестиций по этим проектам составляет около 100 млрд рублей
 
Топ-5 регионов дополнили Пермский край, Свердловская область, Татарстан и Москва.

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#подмосковье
#московская область
#заём
#экономика
#мининвест мо
#предприятия
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Импортозамещающий завод систем вентиляции заработает в Подмосковье в 2025 году
08 декабря 2023, 18:10

Фото: Мининвест МО

В Балашихе появится масштабное импортозамещающее производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. К строительным работам приступила ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производственный комплекс запустят на предоставленной на льготных условиях земле. На объекте уже ведутся работы нулевого цикла.
 
Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1,25 млрд рублей. Предприятие начнёт работу в 2025 году, на нём создадут 470 новых рабочих мест. 
 
Новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, оборудование для вентиляционных систем. 
 
Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» – крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.
 
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#мининвест мо
#экономика
#завод
#производство
#строительство
#балашиха
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Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год
Силуанов назвал санкции среди возможных финансовых угроз для РФ на следующий год
08 декабря 2023, 17:03

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Об этом Силуанов сообщил в ходе лекции на выставке-форуме «Россия».
Одним из первых рисков глава Минфина выделил внешние, пояснив, что ключевые государства, выпускающие национализированные валюты, вообще «потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике». Что касается второго риска, то Силуанов отметил непредсказуемость действий со стороны данных государств из-за ДКП. В конечном итоге возможной финансовой угрозой для России может послужить дефицит бюджетов этих стран.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

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#выплаты
#законопроект
#дефицит
#инфляция
#минфин
#социальные выплаты
#рф
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Силуанов назвал «Буратино» любимым мультфильмом по финансовой грамотности
08 декабря 2023, 16:23

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов назвал «Буратино» своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности. Об этом он сообщил на выставке-форуме «Россия».
По мнению министра, необходимо не гнаться за большими деньгами и стараться быстро их получить, а «иметь хороших бизнес-партнеров». Силуанов подчеркнул, что в мультфильме «Буратино» ​главными составляющими успеха являются знания, команда и креатив.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

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#бизнес
#выплаты
#законопроект
#инфляция
#минфин
#социальные выплаты
#рф
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В Подмосковье проведут более 50 новогодних ярмарок
08 декабря 2023, 16:17

Фото: Минсельхозпрод МО

В 40 городских округах Московской области в преддверии Нового года организуют более 50 тематических ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«В декабре в регионе традиционно организуются новогодние тематические ярмарки, где можно найти фермерские продукты, сопутствующие товары для праздника, сувениры и подарки ручной работы от региональных ремесленников и мастеров. В этом году для удобства граждан все ярмарки будут нанесены на интерактивную онлайн-карту Минсельхозпрода Московской области. На ней будут отображены торговые площадки адресом и графиком работы», – отметили в министерстве.  
Полный список ярмарок по городским округам можно увидеть на сайте Минсельхозпрода Московской области. 

Там пояснили, что организаторы ярмарок используют брендбук «Зима в Подмосковье», украшают площадки декорациями и иллюминацией для создания праздничной атмосферы. 
 
В праздничные дни также проведут ряд тематических ярмарок: «Тёплая зима», «Зимняя сказка», «Новогодние подарки», «Готовимся к празднику», «Новый год стучится в дом», «Путешествие в Рождество» и «Рождественский пост».
 
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#московская область
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Подмосковные аграрии с начала года получили более 4 млрд рублей субсидий
08 декабря 2023, 16:00

Фото: Минсельхозпрод МО

На поддержку аграриев в Московской области с начала года уже направлено, 4,3 млрд рублей субсидий. Это более 80% от годового плана, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сказали в пресс-службе ведомства.
«В Подмосковье существует 33 субсидии, 23 из них – с софинансированием из федерального бюджета. В текущем году на поддержку аграриев уже переведено 4,3 млрд рублей. Мы уделяем большое внимание развитию фермерских проектов в Подмосковье, каждый год выделяем грантовые средства на развитие семейных ферм и «Агростартапов», помогаем оформить и подать документы на господдержку», – отметил Мурашов.
Ранее сообщалось, что всего в 2023 году Минсельхозпрод Московской области предоставит аграриям 5,1 млрд рублей поддержки. 
 
В министерстве добавили, что в Клину прошёл форум «Крестьянско-фермерское хозяйство. Тенденции становления, проблемные точки и пути их решения». Участниками форума стали руководители и сотрудники сельхозпредприятий. 
 
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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
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#субсидии
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Депутат Аксаков заявил о стремительном росте сельского хозяйства в РФ
08 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/Denis Suslov

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сельское хозяйство во всех регионах страны стремительно развивается.
«Сельское хозяйство в России стремительно развивается, причём во всех регионах. В ряде регионов аграрии буквально борются за земли. Социально-экономическая ситуация в стране изменилась и благодаря этому мы обеспечиваем себя качественной сельхозпродукцией», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Аксаков.

Вместе с тем, он добавил, что Вологодская область, где выросли объёмы производства сырого молока и сгущёнки, является позитивным примером, показывающим становление и развитие России как сверхдержавы, в том числе и в аграрном плане.

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#сельское хозяйство
#производство
#предприятия
#развитие
#россия
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Экономисты охарактеризовали динамику российского госбюджета
В ноябре доходы российского федерального бюджета снизились до 2,85 трлн рублей
08 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

В ноябре доходы федерального бюджета России стали меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данную отрицательную динамику специалисты в основном связывают с не слишком благоприятной ситуацией на сырьевых рынках.
Как ранее сообщало российское министерство финансов, средняя цена нефти марки Urals в октябре составляла 81,52 доллара  за баррель. В ноябре ее стоимость упала до 72,84 доллара. Последний месяц осени принес в российскую казну 2,85 триллиона рублей. Общие доходы бюджета за январь-октябрь нынешнего года составили 23,107 триллиона рублей. 

Минфин не приводит ежемесячных данных о поступлениях в казну государства. Однако, учитывая то, что с начала 2023 года и до 30 ноября бюджет пополнился на 25,963 триллиона рублей, несложно подсчитать, что в октябре доход страны составил 2,85 триллиона рублей. В октябре этот показатель равнялся 3,37 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы России за одиннадцатимесячный период составили 8,226 триллиона рублей.

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#минфин
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#нефть
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Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
08 декабря 2023, 11:52

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».
По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Глава государства отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок». В апреле этого года инфляция замедлилась до 2,3%, что является минимумом с февраля 2020 года.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.

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