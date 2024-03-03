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Западные инвесторы вкладываются в люкс из-за Китая

03 марта 2024, 05:28
Фото: iStock/ tupungato

Фото: iStock/ tupungato

Западные инвесторы стали активно вкладываться в люксовые бренды, спрос на которые активнее всего растет в Китае, пишет Financial Times.
Таким образом, игроки пытаются получить выгоду с роста экономики КНР, при том, что вкладываться в китайские компании становится для них все сложнее на фоне санкций и геополитических рисков, говорится в статье.

Пекин же, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы западные инвесторы вернули свое внимание на его промышленность и телеком, анализирует ситуацию директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.


За минувший год потребление люкса в Китае выросло на 12%. В то время как в среднем в мире рост составил около 10%. На КНР приходится одна шестая мирового рынка люкса.

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Премьер Италии Мелони признала сложности в использовании российских активов
Corriere della Sera: Премьер Италии признала объективные сложности с активами РФ
03 марта 2024, 05:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При использовании суверенных активов России для Украины существуют определенные «объективные юридические и экономические сложности», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
«С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности», — признала Мелони, находящаяся сейчас в Канаде, во время своего пресс-подхода в Торонто (цитата по итальянскому изданию Corriere della Sera).

Итальянский премьер заявила, что считает «хорошим решением» предложение Европейского Союза об использовании процентов от этих замороженных фондов. По её мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение G7.

Также Джорджа Мелони отметила, что подходы США относительно российских активов являются иными, так как надо учитывать, «где физически они находятся».

Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом. Лидеры «Большой семёрки» отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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В Новосибирской области доля коротких займов снизилась вдвое за год
03 марта 2024, 01:43

Фото: iStock/ Andrey Sayfutdinov

В Новосибирской области в 2023 году доля займов сроком до 7 дней в среднем составила 7,3%, сократившись в два раза за год (2022 г. — 14,4%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).
По его данным, в целом средний срок PDL-займа в 2023 году вырос до 25 дней с 19 дней в 2020 году.

Аналитики считают, что такая тенденция связана со снижением предельной ставки с 1% до 0,8% в день с 1 июля 2023 года. Замедление скорости начисления процентов и роста задолженности привели к тому, что часть заемщиков стали сами сдвигать сроки в сторону увеличения. Также на ситуацию повлияла кредитная политика участников рынка из-за введения прямых количественных ограничений на выдачу займов в виде макропруденциальных лимитов.

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Турецкий экспорт в Россию за февраль упал на треть
Турецкий экспорт в Россию за февраль упал на 33%
03 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/ MarianVejcik

Экспорт турецкой продукции в Россию сократился в феврале на 33% по сравнению с прошлогодними показателями, с $1,1 млрд до $670 млн, сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли Турции
Импорт из России в Турцию за год также упал почти на треть — с $2 млрд до $1,3 млрд.

Причиной сокращения объема торговли между странами названы угроза США ввести санкции против финансовых организаций, ведущих бизнес с Россией.

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Аналитики «Сбера» обновили оценку акций крупнейших компаний России
02 марта 2024, 05:53

Фото: iStock/ Thapana Onphalai

Аналитики SberCIB Investment Research изменили оценку акций крупнейших эмитентов на российском рынке, пишет РБК. Главные изменения произошли в секторе металлургии.
По акциям ММК эксперты SberCIB понизили оценку до рекомендации «держать», а по бумагам НЛМК (NLMK) — повысили до «покупать». Была открыта долгосрочная инвестидея на покупку акций золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото»).

Как и прежде осторожно оценили перспективы сектора недвижимости, сохранив оценку «держать» для акций «Группы ЛСР» и ГК «ПИК», и повысив оценку акций ГК «Эталон» до «покупать». Акции «Самолета» осталась на пересмотре до прояснения ситуации с долгом.

Наконец, оценка акций одного из лидеров рынка кикшеринга России компании Whoosh — «держать».

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Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца
02 марта 2024, 05:17

Фото: iStock/ William_Potter

Ставки по ипотеке в США достигли максимума за два месяца, приблизившись к 7%, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на американскую государственную ипотечную корпорацию Freddie Mac.
Так, средняя ставка по тридцатилетним кредитам составила в среднем 6,94% годовых по сравнению с 6,90% неделю назад и 6,65% годом ранее. Пятнадцатилетние кредиты предоставляются под 6,26% годовых против 6,29% неделей ранее и 5,89% год назад.

Стоимость ипотечных кредитов как правило с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая восприимчива к повышению ставки ФРС и прогнозы в отношении ее динамики в будущем.

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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности
02 марта 2024, 04:17

Фото: iStock/ Kostikova

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что в России с 1 января 2025 года максимальный размер пособия по беременности в России составит 794 тыс. руб. Ее слова передает «Прайм».
Кроме того, с той же даты максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающей матери вырастет до 69 тыс. руб.

Рост размера пособий связан с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд, а также с введением единого тарифа страховых взносов, объяснила Баталина.

В 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 565 тыс. руб., а пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет— 49 тыс. руб.

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NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды на фоне спроса на технологии для ИИ
02 марта 2024, 01:27

Фото: iStock/ Umnat Seebuaphan

Американские индексы NASDAQ и S&P 500 закончили неделю на рекордно высоких уровнях, сообщает AFP.
Драйвером стали технологические компании, которые сообщили о повышенном спросе на чипы для искусственного интеллекта.

NASDAQ Composite завершил торги 1 марта на уровне 16 274,94 пункта с ростом в 1,1%. S&P 500 поднялся на 0,8% — до 5137,08 пункта. Dow Jones Industrial Average совершил рост на 0,2% — до 39 087,38 пункта.

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Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата
02 марта 2024, 00:26

Фото: iStock/ SergeyChayko

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о введении с 1 марта дополнительных ограничений на импорт российских алмазов, согласно ранним договоренностям стран G7, сообщается на сайте кабмина страны.
Новый запрет направлен на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.

Такое же ограничение вступило в силу в Соединенных Штатах.

С 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

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В России начал действовать новый порядок госконтроля за табачным рынком
Начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака
02 марта 2024, 00:07

Фото: iStock/ Funtay

В России с 1 марта начал действовать утвержденный кабмином порядок госконтроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции, передает «Коммерсантъ».
Ранее госконтроль за производством и оборотом табака производился в рамках других видов контроля. Теперь же следить за ситуацией будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство должно пресекать незаконное производство и оборот продукции и контролировать соблюдение требований при производстве, поставках, закупки и транспортировки, а также проводить профилактику нарушений.

С 1 сентября в стране начал действовать электронный реестр таких лицензий.

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