Западные инвесторы вкладываются в люкс из-за Китая

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Западные инвесторы стали активно вкладываться в люксовые бренды, спрос на которые активнее всего растет в Китае, пишет Financial Times.
Таким образом, игроки пытаются получить выгоду с роста экономики КНР, при том, что вкладываться в китайские компании становится для них все сложнее на фоне санкций и геополитических рисков, говорится в статье.
Пекин же, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы западные инвесторы вернули свое внимание на его промышленность и телеком, анализирует ситуацию директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
За минувший год потребление люкса в Китае выросло на 12%. В то время как в среднем в мире рост составил около 10%. На КНР приходится одна шестая мирового рынка люкса.
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Пекин же, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы западные инвесторы вернули свое внимание на его промышленность и телеком, анализирует ситуацию директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
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Ювелина Бернст