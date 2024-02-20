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Решение одного из глобальных нефтяных гигантов ExxonMobil ограничить инвестиции в Евросоюз вызвало оживленные обсуждения в деловом мире.
Глава европейского подразделения компании Карен Макки рассказала Financial Times (FT) о намерении сократить экологические вложения в регион из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами.
Ранее ExxonMobil планировала выделить значительную сумму — 20 миллиардов долларов на проекты декарбонизации в период с 2022 по 2027 годы. Однако теперь компания меняет свои планы из-за встречающихся трудностей в Евросоюзе. Ситуация становится все более острой после последних событий в регионе, которые подрывают доверие инвесторов. Деиндустриализация экономики, нехватка валюты и общая неопределенность в бизнес-среде создают негативное впечатление.
Эти сложности не остаются незамеченными. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выдвинул предложение о необходимости срочных реформ, чтобы изменить негативный тренд. Он подчеркнул важность устранения бюрократических препятствий и использования бюджетных средств для стимулирования экономического роста, отмечая при этом нецелесообразность программ стимулирования за счет увеличения государственного долга из-за риска высокой инфляции.
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Ранее ExxonMobil планировала выделить значительную сумму — 20 миллиардов долларов на проекты декарбонизации в период с 2022 по 2027 годы. Однако теперь компания меняет свои планы из-за встречающихся трудностей в Евросоюзе. Ситуация становится все более острой после последних событий в регионе, которые подрывают доверие инвесторов. Деиндустриализация экономики, нехватка валюты и общая неопределенность в бизнес-среде создают негативное впечатление.
Эти сложности не остаются незамеченными. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выдвинул предложение о необходимости срочных реформ, чтобы изменить негативный тренд. Он подчеркнул важность устранения бюрократических препятствий и использования бюджетных средств для стимулирования экономического роста, отмечая при этом нецелесообразность программ стимулирования за счет увеличения государственного долга из-за риска высокой инфляции.
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