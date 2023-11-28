Зеленский утвердил проект бюджета страны с рекордным дефицитом

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете с рекордным дефицитом. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Уточняется, что бюджет просчитан с учётом рекордного дефицита, который составил свыше 43 миллиардов долларов.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламент 9 ноября в завершающем чтении проголосовал за проект бюджета страны на следующий год с дефицитом 48,4 миллиарда долларов.
Согласно документу, при таком бюджете свыше 21% внутреннего валового продукта государства будет направлено на сферу безопасности и на оборонный комплекс.
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Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что парламент 9 ноября в завершающем чтении проголосовал за проект бюджета страны на следующий год с дефицитом 48,4 миллиарда долларов.
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Анастасия Чинкова