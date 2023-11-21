Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»

Фото: Мининвест МО
Елена Куркина из Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Впервые за 10 лет главный приз программы разыграют участницы со всей России.
Для федерального этапа программы жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.
Жюри состояло из экспертов, поддерживающих развитие женского предпринимательства в России. Его возглавила куратор программы «Мама-предприниматель» Илюшникова.
Елена Куркина – создательница лаборатории Mixplants для выращивания комнатных тропический растений методом микроклонирования. В планах у предпринимательницы – выводить новые сорта, а также обучать детей и взрослых научному способу разведения растений.
Федеральную образовательную программу «Мама-предприниматель» разработали для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.
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«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России. В финал вышло 30 проектов, многие из них – с социальной направленностью. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 млн, 500 тыс и 250 тыс рублей. Также предусмотрен спецприз», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Елена Куркина – создательница лаборатории Mixplants для выращивания комнатных тропический растений методом микроклонирования. В планах у предпринимательницы – выводить новые сорта, а также обучать детей и взрослых научному способу разведения растений.
Федеральную образовательную программу «Мама-предприниматель» разработали для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.
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Лора Луганская