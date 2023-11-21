В Истре будут производить импортозамещающие стройматериалы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье построят промышленный комплекс по производству современных стройматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
ООО «ЗТМ Люкс» получило под проект участок площадью свыше 10 га в городском округе Истра по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Компания будет производить гранулированную пеностеклокерамику и сорбенты.
Строительство этого комплекса является первой очередью из не менее чем шести запланированных.
Планируемая к выпуску продукция находит широкое применение во многих сферах: создании облегчённых теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, фармацевтике и нефтехимической промышленности.
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«Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Инвестор организует производство теплоизоляционных материалов, которые сегодня востребованы на рынке после ухода ряда иностранных производителей этой продукции. Ввод производственного комплекса запланирован на 2026 год», - рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Планируемая к выпуску продукция находит широкое применение во многих сферах: создании облегчённых теплоизоляционных конструкций для гражданского строительства и возведения специальных зданий и сооружений, производстве сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий, фармацевтике и нефтехимической промышленности.
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Лора Луганская