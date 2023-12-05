В Подмосковье пройдет фестиваль «Рождественская сказка Федерации бокса России»

Фото: пресс-служба федерации бокса России
Для участников будут организованы русские забавы, ледяные горки и современные аттракционы, полосы препятствий, кинотеатр и большой каток, а также VR-зоны и места для катания на тройках лошадей, оленях и даже на упряжках сибирских хаски.
Кроме этого для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусах.
С подробностями о проведении фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте федерации бокса России.
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