В России пройдет молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024»

Фото: istockphoto/Antonio Suarez Vega
В следующем году в России состоится юбилейный молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024». Проект реализуется ООО «Группа компаний «ИНКОННЕКТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ключевым событием Фестиваля станет музыкальный конкурс «Мелодии победной весны» среди творческих кадетских коллективов различных ведомств, курсантов и учащихся морских образовательных учреждений России, включая новые территории. Конкурс позволит отобрать лучших исполнителей патриотической песни в возрасте от 14 до 18 лет на право стать Участником Юбилейного молодежного музыкального фестиваля - «МОРФЕСТ 2024».
.Конкурс проводится в период с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года и включает следующие этапы: 1 этап. 01.10.2023 – 01.03.2024. Регистрация. Сбор конкурсных работ. 2 этап. 01.03.2024 – 15.03.2024. Определение победителей конкурса — Участников Фестиваля. 3 этап.20.03.2024 – 30.04.2024. Подготовка КОНЦЕРТНОЙ программы Фестиваля. 4 этап. Май 2024 г. Юбилейный молодежный музыкальный фестиваль МОРФЕСТ-2024.
Подробности на сайте: www.morfest.ru.
Читайте также:
Каширские вокалистки стали лауреатами Всероссийского конкурса творчества и искусств
Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»
В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
Александр Бойцов