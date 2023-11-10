50 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье в общей сложности государственные музеи, библиотеки и Дома культуры посетили свыше 50 тысяч человек.
«<…> Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Стоит отметить, что самыми посещаемыми местами стали государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского и Серпуховский историко-художественный музей.
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