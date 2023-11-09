В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском состоится кинопоказ

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire
Отмечается, что показ фильма будет проведён в рамках Фестиваля правильного кино, в котором Музейный комплекс Пантелеимоновского храма в Жуковском принимает участие. Уточняется, что Фестиваль организован Музеем Победы Москвы.
Успели побывать на кинофестивале студенты колледжа «Московия» Жуковского, ученики приходской воскресной школы «Благовест» и учащиеся школы №15.
Читайте также:
В Дмитровском музее открылась выставка «Зимние истории»
Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
В Волоколамске прошел литературно‑поэтический вечер памяти Василия Шукшина