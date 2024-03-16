78-летняя звезда «Игры в кальмара» получил срок за домогательства

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Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ён Су, сыгравшего в сериале «Игра в кальмара» роль самого старого участника игры, к условному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, обвинения связаны с событиями, произошедшими в 2017 году. Тогда О Ён Су обнял и поцеловал женщину в щеку.
За это актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. В Южной Корее есть практика вынесения приговоров с отсрочкой исполнения — обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не допускает правонарушений в установленный период. О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.
В 2022 году О Ён Су получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в сериале «Игра в кальмара».
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За это актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. В Южной Корее есть практика вынесения приговоров с отсрочкой исполнения — обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не допускает правонарушений в установленный период. О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.
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Ювелина Бернст