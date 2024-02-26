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Против Депардье подана новая жалоба на домогательства

В Париже подали новую жалобу на домогательства со стороны актера Депардье
26 февраля 2024, 02:00
Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Новая жалоба на домогательства со стороны французского актера Жерара Депардье подана в парижскую прокуратуру, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката Карин Дюрье-Дибольт.
По данным канала, речь идет о предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении 53-летней художницы-постановщицы на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Жалоба подана 23 февраля.

Женщина обвиняет артиста в "непристойных высказываниях" в ее адрес, и в том, что он "грубо хватал ее" во время съемок фильма.


Против Депардье уже подавали несколько аналогичных жалоб. В частности, испанская журналистка Рут Баса, актрисы Элен Дарра и Шарлот Арну. При этом какие-либо судебные решения по вменяемым ему действиям отсутствуют.

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#женщина
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#франция
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#кино
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Концерты Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили
Февральские концерты Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили
25 февраля 2024, 05:43

Фото: iStock/ Wachiwit

Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, запланированный на 25 февраля, отменили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по распространению билетов.
Кроме того, был отменен концерт певицы во Владивостоке, запланированный на 27 февраля, сообщается на сайте онлайн-площадки продажи билетов «Vl.ru Афиша».

Концерты Арбениной неоднократно отменяли в 2023 году после ее высказываний о Крыме и Донбассе.

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Стало известно, кто снимет фильм «Наруто»
Назван режиссер, который снимет фильм «Наруто»
25 февраля 2024, 05:12

Фото: iStock/ Oleksandr Todorov

Компания Lionsgate для экранизации манги «Наруто» пригласила режиссера Дестина Дэниела Креттона, пишет Variety.
Креттон Известен по кинокомиксу Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Он уже обсудил проект с Масаси Кисимото, создателем франшизы, который будет курировать съемки. Продюсерами фильма станут Ави Арад, Ари Арад и Эмми Ю.

Адаптация «Наруто» находится в разработке у Lionsgate уже девять лет.

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Главный приз Берлинале получил фильм "Дагомея"
"Золотого медведя" 74-го Берлинале вручили документальному фильму "Дагомея"
25 февраля 2024, 04:06

Фото: iStock/ Cineberg

Обладателем главного приза 74-го Берлинского кинофестиваля— "Золотого медведя" за лучший фильм — стала документальная картина "Дагомея" французско-сенегальского автора Мати Диоп, передает «Интерфакс».
Это фильм о судьбе королевских сокровищ Африканского королевства Дагомея. Их вывезли в Европу, но часть из них в 2021 году удалось вернуть на родину.

"Серебряного медведя" Белинале вручили южнокорейскому режиссеру Хону Сан-су за фильм "Нужды путешественника" южнокорейского режиссера.

Третье место заняла картина "Империя" французского режиссера Брюно Дюмона.

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«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм
Драма «Анатомия падения» Трие получила премию «Сезар» как лучший фильм
25 февраля 2024, 02:24

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

Драма «Анатомия падения» Жюстин Трие получила национальную кинопремию Франции «Сезар» как лучший фильм и еще в пяти номинациях, пишет «Коммерсантъ».
Трие признана лучшим режиссером, став актриса второй женщиной, получившей «Сезар» за лучшую режиссуру. Сандра Хюллер удостоена премии за главную роль, Сванн Арло — за лучшую мужскую роль второго плана. Картина также выиграла в номинациях «лучший оригинальный сценарий» и «лучший монтаж».

Отличился фильм «Королевство животных» Тома Кайе, получив пять премий «Сезар»: за лучшие костюмы, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую оригинальную музыку и лучшую операторскую работу.

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Сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров
24 февраля 2024, 16:45

Фото: iStock/ Milos Bjelica

Российский сериал «Алиса не может ждать», снятый режиссером Наталией Мещаниновой, стал предметом жарких споров и дискуссий после того, как Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить его с видеосервисов. Об этом сообщили «Ведомости».
Сериал обвинили в распространении информации, которая не должна быть доступна в аудиовизуальном сервисе.

В центре сюжета сериала - история подростка Алисы (Елизавета Ищенко), внезапно узнавшей, что скоро ослепнет. Ее мать (Анна Михалкова) скрывает от неё правду, что приводит к конфликту между ними. Алиса убегает из семьи в большой город, где пытается заработать деньги, продавая свою девственность. Однако на пути к своей цели она сталкивается с суровой реальностью жизни.

Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась на видеосервисе Start в октябре 2022 года. Сериал получил прокатное удостоверение и был промаркирован 18 . Это означает, что он не предназначен для просмотра детьми. Тем не менее, вскоре после премьеры сериал запретили к показу по требованию Роскомнадзора.

РКН заявил, что в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. Однако конкретные причины запрета не были названы. Представители видеосервисов предположили, что претензии могут быть связаны с изображением в сериале секса, наркотиков и насилия.

В настоящее время сериал «Алиса не может ждать» недоступен для просмотра на российских видеосервисах.

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#запрет
#сериал
#онлайн-кинотеатр
#роскомнадзор
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«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках
«Вечерняя Москва» совместно с российским «Знание» запустили проект о советских разведчиках.
22 февраля 2024, 19:39

Фото: istockphoto.com/andriano_cz

Проект будет включать 10 фильмов о жизни разведчиков, каждый из которых содержит архивные материалы. Директор Департамента продюсирования и производства Российского общества «Знание» Олеся Голик подробнее рассказала о проекте.
«Современные школьники и студенты предпочитают учиться чему-то новому через мультимедийный жанр. Мы стремимся к тому, чтобы просто и интересно рассказать нашим зрителям о сложных вещах. Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом «совершенно секретно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Голик.

Проект приурочен ко Дню защитника отечества. Кроме того, к празднику в зону СВО также доставили специальный выпуск «Петербургского дневника». Как передаёт издание, в номере рассказывается об основных событиях, а дети поздравили военнослужащих открытками, которые опубликованы в «Петербургском дневнике».

Ранее в петербургском трамвае, следовавшем по маршруту от Трамвайного парка №3 до площади Репина через Литейный мост, прошла акция в честь Дня книгодарения.

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#акция
#проект
#история
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Подмосковье стало лауреатом премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Московская область завоевала третье место на Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Регион сувенирной туристической продукции», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«Подмосковья является родиной нескольких всемирно известных туристических брендов. Это и гжельский фарфор, и жостовская роспись, и павловопосадские платки, и многое другое, включая традиционные сувениры-сладости — зарайскую коврижку и коломенскую пастилу», — отмечается в сообщении.
В конкурсе на премию Russian Travel Awards принимали участие 40 регионов, они соревновались в 20 номинациях. Презентацию Московской области представили участники из Богородского и Раменского округов.

Конкурс проводился в Санкт-Петербурге, он направлен на продвижение отечественного туризма и развитие индустрии гостеприимства.

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#премия
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#московская область
#подмосковье
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Дарья Донцова призналась, что пишет по книге в месяц
Писательница Донцова призналась, что пишет по книге в месяц
22 февраля 2024, 05:41

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Писательница Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц на протяжении уже нескольких десятилетий, передает РИА Новости.
«Это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год»,— рассказала Донцова по случаю 25-летия ее творческой деятельности.
При этом в этом году она написала уже три произведения – больше плана. Помимо детективов Донцова также пишет детские книги.

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#книги
#график
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Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии Time
Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
22 февраля 2024, 02:07

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг стала одной из женщин года по версии журнала Time.
В статье журнала отмечается, что "за прошедший год было мало более впечатляющих достижений, чем «Берби»". Картина собрала в мировом прокате $1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссером, чьи первые три фильма номинированы на лучшую картину на «Оскаре». Всего «Барби» получила восемь номинаций «Оскара».

40-летняя режиссер также появится на обложке мартовского выпуска издания в смокинге и на шпильках.

В список женщин года помимо Гервиг попали еще 11 имен. Среди них теннисистка Коко Гауфф, актриса Тараджи Хенсон, певица Андра Дей, топ-менеджер Chanel Лина Наир, экономист Глаудия Голдин, медик Марлена Фейзо, экоактивистка Джеки Паттерсон, правозащитница Надия Мурад, поэтесса Ада Лимон и сторонницы мирного завершения конфликта в секторе Газа Рим Хаджаджре и Яэль Адми.

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