Против Депардье подана новая жалоба на домогательства

Фото: iStock/ Tero Vesalainen
Новая жалоба на домогательства со стороны французского актера Жерара Депардье подана в парижскую прокуратуру, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката Карин Дюрье-Дибольт.
По данным канала, речь идет о предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении 53-летней художницы-постановщицы на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Жалоба подана 23 февраля.
Женщина обвиняет артиста в "непристойных высказываниях" в ее адрес, и в том, что он "грубо хватал ее" во время съемок фильма.
Против Депардье уже подавали несколько аналогичных жалоб. В частности, испанская журналистка Рут Баса, актрисы Элен Дарра и Шарлот Арну. При этом какие-либо судебные решения по вменяемым ему действиям отсутствуют.
Читайте также:
Испанская журналистка обвинила актёра Депардье в насилии
Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье
Женщина обвиняет артиста в "непристойных высказываниях" в ее адрес, и в том, что он "грубо хватал ее" во время съемок фильма.
Читайте также:
Испанская журналистка обвинила актёра Депардье в насилии
Актёра Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона
Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье
Ювелина Бернст