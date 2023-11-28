Акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» стартовала в Подмосковье

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В холле библиотеки с 27 ноября и до конца разместили куар-код, по которому можно проверить свои знания по таким темам, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. «Цифровой диктант» — специальное событие от Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Стоит отметить, что в рамках акции также пройдет прямой эфир с создателем игровой графики для десятков игр Максимом Михеенко в ВК-сообществе РГБМ.
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