Актёр Зулькарнаев раскрыл, зачем переснимали последнюю серию «Слова пацана»

Фото: istockphoto.com/Dmitry SHISHKIN
Исполнитель роли Зимы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев отметил, что фрагменты последней серии переснимались специально для того, чтобы сделать концовку более острой.
«Переснимали не серию, а отдельные фрагменты, чтобы сделать финал острее и интереснее. Режиссером преследовались только художественные мотивы. А это большая редкость, когда мастер доводит свое детище до идеала», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зулькарнаев.
Он также отметил, что на съёмках сериала сложилась дружеская среда и работала съёмочная команда в атмосфере «творчества и праздника».
Читайте также:
Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
Татарский трек «Пыяла» из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте
Кинокритик Шнейдеров раскрыл, кому сериал «Слово пацана» обязан успехом
Мелисса Тимофеева