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Татарский трек «Пыяла» из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте

21 декабря 2023, 18:50
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

Саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.

Например, эта композиция возглавила хит-парад известного мирового чарта Shazam и до сих пор находится на первом месте, хотя поднялась на вершину ещё 2 декабря, то есть больше двух недель назад. Её не смогли потеснить ни трек The Rev3nge от американского рэпера Joey Badass, ни тема Too Close 1998 года от известного американского R&B-трио Next.

В последнее время наблюдается тенденция к возрастанию международной популярности российской поп-музыки. Отечественные исполнители вернулись в хит-парады республик, некогда составлявших СССР, старшая дочь Миллы Йовович модель и певица Эвер Андерсон записала на камеру и отправила в TikTok свой зажигательный танец под песню Кати Лель «Мой мармеладный» («Джага-джага»), хит Юрия Шатунова «Седая ночь» за месяц набрал три миллиона прослушиваний на западных стриминговых сервисах. Теперь пришёл черёд трека «Пыяла» покорять вершины мировых хит-парадов.

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#ночь
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#танец
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Никита Михалков рассказал о том, как его дважды подвёл Олег Меншиков
21 декабря 2023, 18:32

Фото: сайт Кремля

Известный советский и российский актёр, режиссёр и сценарист Никита Михалков рассказал о болезненном ударе, который получил от Олега Меншикова. Тот в последний момент отказался от роли в кинокартине мэтра «12».
В интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале режиссёр сообщил, что одна из главных ролей в этой кинокартине, которую в итоге сыграл Сергей Маковецкий, предназначалась для Олега Меншикова. Но тот в последний момент отказался от съёмок.

«Нельзя к такому относиться как-то нейтрально. Это был серьёзный удар», — вспоминал Михалков.

Он считает, что причиной отказа Меншикова стало то, что он не хотел стареть на экране, боялся показаться некрасивым и в целом был не согласен с концепцией роли. Режиссёр также вспомнил, что актёр также не слишком красиво повёл себя во время съёмок фильма «Утомлённые солнцем - 2». Тогда снимали сцену на лестнице, в конце должны были доснять Меншикова но тот...уехал. Михалков признался, что был уязвлён таким поступком звезды экрана.

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#звёзды
#youtube
#интервью
#михалков
#удар
#режиссёр
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Какой-то бред: Раймонд Паулс ответил на обвинения Лаймы Вайкуле в плагиате
21 декабря 2023, 18:13

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Сбежавшая из России в Латвию певица Лайма Вайкуле оклеветала композитора Раймонда Паулса, заявив, что он никогда не писал песен сам. Паулс счёл важным ответить на подобные обвинения, назвав их «каким-то бредом».
Вайкуле утверждала, что знаменитый советский и латвийский композитор всё «списывал» с западных хитов, пользуясь тем, что слушателям в СССР иностранная поп-музыка в основном была недоступна. Поэтому все его шлягеры, по словам певицы, были всего лишь «калькой с американских песен», передаёт издание «Аргументы и факты».

Паулс в интервью газете назвал заявления Вайкуле откровенным бредом. Композитора покоробило, что певица, которая собственно и стала знаменитой благодаря исполнению его песен, среди которых «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Ах, вернисаж, ах, вернисаж!», «Чарли», «Я вышла на Пикадилли», могла оказаться такой неблагодарной.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь, — заявил Раймонд Паулс. — Поэтому пусть она говорит что хочет».

Композитор заметил, что в последнее время от Вайкуле часто приходится слышать разные бредовые высказывания, поэтому не стоит воспринимать их всерьёз.

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#музыка
#певица
#композитор
#ссср
#интервью
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Валиева продемонстрировала образ, в котором предстала на жеребьёвке чемпионата России
Фигуристка Валиева показала образ в вечернем платье с жеребьевки чемпионата РФ
21 декабря 2023, 14:49

Фото: istock / proBAKSTER

Российская фигуристка Камила Валиева в телеграм-канале показала подписчиками фотографии с церемонии жеребьевки выступлений в короткой программе среди женщин на предстоящем чемпионате России — 2024.

На фото Валиева позирует на лестнице в элегантном черном платье с разрезом. В качестве дополнения к образу она выбрала туфли на каблуках в тон и пышную укладку.

Спортсменка вытянула на жеребьевке 18-й порядковый номер в короткой программе. Девушка будет выступать последняя на соревнованиях.

Шумиха вокруг Валиевой все еще не утихает. Напомним, га Олимпийских играх в Китае объявили, что в ее допинг-пробе нашли следы запрещенного препарата триметазидина.

Ранее сообщалось, что ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тысяч зрителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фото
#девушка
#спортсмены
#фигурное катание
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Общественники шокированы звёздной «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой - фото
Общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» Насти Ивлеевой
21 декабря 2023, 11:52

Фото: istockphoto/nd3000

Общественники попросили проверить «голую вечеринку» с участием многих звёзд, которая прошла в столичном клубе «Мутабор». Нестандартное мероприятие устроила блогер и телеведущая Настя Ивлеева.
На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице, сообщает телеграм-канал Baza. Не могла не посетить подобное мероприятие и Ксения Собчак, Дресс-код был обозначен на приглашениях как almost naked («почти голый»). Приглашения же получила вся светская Москва.

Возмущённые общественники сравнивали происходящее в клубе то ли с Содомом, то ли с Гоморрой, то ли с обоими городами сразу. Активистов шокировал факт, что в непростое для страны время, когда от обстрелов гибнут мирные люди, звёздные тусовщики занимаются чем-то, весьма напоминающим пропаганду ЛГБТ*. По сведениям телеграм-канала, общественники написали заявление в прокуратуру.






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* ​Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Названа предварительная причина смерти актёра и танцора Красилова
Baza: Предварительной причиной смерти шоумена Красилова стала эндокринопатия
20 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Soumen Hazra

По предварительной версии, причиной смерти шоумена, актёра и танцора Дмитрия Красилова стала эндокринопатия, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, 17 декабря актёр, возвращаясь домой с работы, пожаловался близким на плохое самочувствие. На следующий день бездыханное тело Красилова было обнаружено в его столичной квартире.

По информации Baza, причиной смерти шоумена стала эндокринопатия - болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.

К тому же, в крови актёра был обнаружен алкоголь, однако, в каких количествах - не уточняется. Результаты тестов на наличие в крови Красилова наркотических веществ будут готовы через месяц.

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#алкоголь
#болезнь
#актёр
#танцы
#москва
#смерть
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Гребенщиков*, Моргенштерн*, Земфира* и другие попали в стоп-лист российского радиоэфира
Mash: у российских радиостанций появился стоп-лист на нежелательных артистов
20 декабря 2023, 12:08

Фото: iStock/DedMityay

Российские радиостанции получили негласный стоп-лист на нежелательных артистов – иноагентов или тех, кто покинул Россию и осуждает проведение спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2024 году из радиоэфира пропадут песни Моргенштерна*, Земфиры*, «Би-2», Гребенщикова*, Макса Барских* и других.

Ранее все радиостанции могли самостоятельно решать, какие песни ставить, а все риски руководство брало на себя. Однако сейчас, по словам сотрудников радиостанций, их руководства получили негласный список запрещенных исполнителей. Из плейлиста в 2024 году уберут всех иноагентов, а также тех певцов, кто покинул Россию и высказывается против спецоперации.

При этом теперь сотрудники радиостанций переживают за рейтинги. Заменять известных исполнителей придется новичками, что может не понравиться слушателям. Таким образом, большая часть эфирного времени займут проверенные певцы, в то время как молодых артистов будут подгружать в ротацию дозированно и следить за реакцией слушателей.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#сотрудники
#рф
#радио
#песня
#артист
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Испанская журналистка обвинила актёра Депардье в насилии
19 декабря 2023, 18:48

Фото: istockphoto/innakorn Jorruang

Испанская журналистка обвинила Жерара Депардье в насилии, которое произошло в 1995 году.
Ещё одна женщина выдвинула обвинения в адрес французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, пишет газета La Vanguardia.

Испанская журналистка Рут Баса рассказала, что инцидент случился в 1995 году. Женщине тогда было 23 года. По её словам, она подверглась насилию со стороны Депардье во время интервью для журнала Cinemanía.

Журналистка пожаловалась в национальную полицию Испании, которая обязана теперь связаться с властями Франции.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом сообщалось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». Во Франции в связи со случившемся решили запретить фильмы с Депардье.

Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.

По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.

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Жерар Депардье обвиняется в сексуальных домогательствах
#испания
#журналист
#новости
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Актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки
19 декабря 2023, 17:21

Фото: iStock/diegograndi

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финской столице. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что российскую актрису лишили права распоряжения имуществом из-за банкротства в декабре этого года компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun. Теперь её квартира в Хельсинки выставлена в конкурсную массу.

Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала NEWS.ru, что её матери пришло уведомление из Финляндии, по которому до 28 февраля 2024 года необходимо вывезти вещи из квартиры. Если этого не сделать до установленной даты, они будут утилизированы.

Кроме того, Федосеева-Шукшина задолжала по коммунальным счетам, поэтому теперь с неё требуют внесения недостающей суммы, размер которой не раскрывается.

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#финляндия
#россия
#квартира
#шоу-бизнес
#актриса
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Раскрыты гонорары российских звёзд за новогодние корпоративы
Super: за один новогодний корпоратив Пугачёва получает почти 45 млн рублей
19 декабря 2023, 16:23

Фото: iStock/cookelma

Появилась информация о гонорарах российских исполнителей за один новогодний корпоратив. Об этом сообщает Super.
Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва за одно выступление в канун Нового года получает порядка 45 миллионов рублей, а Филипп Киркоров – 10 миллионов рублей.

Следом за ними идёт Григорий Лепс, который просит за своё выступление 9,85 миллионов рублей. На миллион меньше обойдётся выступление Полины Гагариной.

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков получает 8 миллионов, шоумен Иван Ургант – 7 миллионов, Николай Басков – 5,8 миллионов, Дима Билан – 4,3 миллиона, а Клава Кока выступит за 3 миллиона рублей.

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