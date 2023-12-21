Татарский трек «Пыяла» из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте

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Саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.
В последнее время наблюдается тенденция к возрастанию международной популярности российской поп-музыки. Отечественные исполнители вернулись в хит-парады республик, некогда составлявших СССР, старшая дочь Миллы Йовович модель и певица Эвер Андерсон записала на камеру и отправила в TikTok свой зажигательный танец под песню Кати Лель «Мой мармеладный» («Джага-джага»), хит Юрия Шатунова «Седая ночь» за месяц набрал три миллиона прослушиваний на западных стриминговых сервисах. Теперь пришёл черёд трека «Пыяла» покорять вершины мировых хит-парадов.
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Александр Бойцов