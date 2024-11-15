«Атомный взрыв»: Филолог рассказал про значение Велимира Хлебникова в мировой поэзии

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В рамках цикла «Невыученный урок» в эфире «Радио 1» кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих, лауреат конкурса Учитель года — 2023 Андрей Журбин рассказал о судьбе и творчестве поэта, теоретика, одного из основоположников кубофутуризма (группы «Гилея» и «будетляне»), ключевой фигуры русского литературного авангарда Велимира Хлебникова.
По его словам, Хлебников — самый азиатский из русских поэтов, он ввел много африканских сюжетов и изменил жанровую систему: создал гипертексты — текст, состоящий из других текстов, писал целые поэмы в жанре полиндрома.
Фото: iStock/francescoch
Известно, что Хлебников причислял себя к роду «будетлян», о котором также рассказал руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.
По мнению собеседника, сложно говорить, насколько поэт принял революцию, ведь однозначно трактовать стихи нельзя.
Собеседник подчеркнул, что всегда были энтузиасты, печатающие Хлебникова, и благодаря этому к нему вновь и вновь возвращаются люди.
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Андрей Журбин заявил, что лучше начинать изучать творчество Велимира Хлебникова с его прозы, например, повести «Ясир».
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ВКЛАД В ЛИТЕРАТУРУ
«Хлебников — один из крупнейших мировых поэтов 20-ого века. Виктор Шкловский, литературовед, ввел понятие гамбургского счета, оно идет от легенды о том что борцы в цирках в конце 19-ого — начале 20 века боролись, но это были постановочные бои, а вот уже в Гамбурге они собирались для себя и при закрытых дверях боролись в полную силу, чтобы выяснить кто самый сильный, такой же неофициальный счет Шкловский предполагал в литературе, где чемпионом был бы Хлебников. Велимир Хлебников — это Гагарин в космосе, он вышел на новый уровень поэзии», — сказал филолог.
По его словам, Хлебников — самый азиатский из русских поэтов, он ввел много африканских сюжетов и изменил жанровую систему: создал гипертексты — текст, состоящий из других текстов, писал целые поэмы в жанре полиндрома.
«Он изменил ритмику, активно использовал верлибр, обновил язык — в жизни мы общаемся, используя в среднем 2 тысячи слов, то Хлебников создал более 10-ти тысяч окказионализмов. Это был атомный взрыв в русской и мировой поэзии», — высказался эксперт.
Фото: iStock/francescoch
«БУДЕТЛЯНЕ»
Известно, что Хлебников причислял себя к роду «будетлян», о котором также рассказал руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.
«К началу 20-ого века старая поэзия себя исчерпала, и сама жизнь шагнула далеко вперед. Цивилизация вышла на новый уровень, и ей нужен был новый язык, новая поэзия. Хлебников предложил называть себя «будетляне» - люди будущего. Когда Маринетти (Филиппо Томазо Маринетти — итальянский поэт, один из основателей футуризма) приезжал в Россию, многие, в частности Хлебников, бойкотировали его приезд, считая, что учителя-иностранцы не нужны», — рассказал он.
РЕВОЛЮЦИЯ
По мнению собеседника, сложно говорить, насколько поэт принял революцию, ведь однозначно трактовать стихи нельзя.
«Поначалу Хлебников был «новым словом в новом государстве», и даже после его смерти успели издать собрание сочинений, но уже во второй половине 20-х годов был взят курс на упрощение поэзии, а Хлебников был слишком сложен, элитарен, а для советской власти важно было, чтобы в искусстве был диалог. Искусству отводилась инструментальная роль, выполнять задачи посредством искусства необходимые для нового государства. Поэтому Хлебников был предан забвению. Новое открытие его поэзии произойдет уже после перестройки», — объяснил специалист.
АКТУАЛЬНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Собеседник подчеркнул, что всегда были энтузиасты, печатающие Хлебникова, и благодаря этому к нему вновь и вновь возвращаются люди.
«Ближе к перестройке появилась возможность опять издавать Хлебникова. В Астрахани открыли его дом — музей, в Россию стали приезжать исследователи его творчества из других стран: США, Франции, Голландии, Японии. То есть во всех крупных странах Хлебников изучается. Софья Старкина издала биографию Велимира напечатанную в ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей, серия художественно-биографических книг). Хлебников востребован всеми умными людьми. Это не узколитературная тема, потому что он был еще и математиком, учился в Казанском университете, где и Бутлеров, и Ленин, и Лобачевский. Хлебников — это не только разговор о литературе, но в целом о развитии цивилизации», — поделился эксперт.
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
С ЧЕГО НАЧАТЬ ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
Андрей Журбин заявил, что лучше начинать изучать творчество Велимира Хлебникова с его прозы, например, повести «Ясир».
«Поздний Хлебников потрясает больше, поэтому лучше начинать с поэм, стихотворений последних лет жизни поэта», — посоветовал собеседник.
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Анастасия Бондарева