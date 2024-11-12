Поэтесса Анна Ревякина: Мы много говорили с Евтушенко о Донбассе

Фото: Радио 1
Известный поэт, член Общественной палаты России Анна Ревякина приняла участие в форуме ОП РФ «Сообщество». Она рассказала ведущему Николаю Шувалову в программе «Самое время» на «Радио 1» о своей общественной работе, современных поэтах и разговорах с поэтом Евгением Евтушенко.
Тема форума «Россия 2030 – «Общественные инициативы для нового времени». Скажите, какие инициативы соответствуют вызовам нового времени?
Это очень трудно описать. Это длинный форум, большое пленарное заседание, большая панельная дискуссия, посвящённая, кстати, русскому стилю. В Общественной палате собираются, как правило, пассионарии, у каждого свой вектор, каждый разрабатывает свою тему. Перечислить все инициативы тяжело.
Инициативы должны быть низовыми. У нас самый великий, мудрый прекрасный народ, невероятно креативный. Но эти инициативы должны быть поддержаны сверху. Русская земля рождает «гагариных», а от власти нам нужны «королёвы».
Вы являетесь членом комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия. В чем видите главный смысл своей общественной деятельности?
Общественная плата – это для добрых людей, которым нужно чуть больше возможностей, чтобы помогать другим людям. А мой смысл – в том, что я пишу стихи, много взаимодействую с людьми из новых регионов. Мой смысл – помогать, открывать таланты, новые имена, собирать русские тексты. Хочу попытаться обозначить время за окном, давать определения, которые для него характерны. Например, Кевларовый век.
Мы знаем, что русская история литературы имеет несколько больших поэтических расширений в своем теле, когда были написаны тексты, которые стали литературообразующими для того или иного периода – Золотой, Серебряный, Бронзовый века русской литературы. Сейчас Кевларовый век. Хотя кевлар – это и не метал, это волокно, которое защищает бойца от пули, осколка, из него делают всё то, что способно сохранить тело. В поэзии кевлар защищает душу.
Сейчас происходит очень точная фиксация времени, и есть огромное количество авторов, которые пишут об этом в Донецке. Потому что люди являются свидетелями происходящего.
Я обожаю открывать таланты. Вот, например, Сонечка Юдина, девочка из Химок. Молодая прекрасная. Впервые она вышла в моей антологии «Великий блокпост». Я её раскопала с соцсети «ВКонтакте», написала. Я увидела, что из неё может вырасти большой поэт, хотя я и боюсь перехваливать. В своей ответной речи на «Филатов фест», она сказала: «Главное в этой жизни – быть хорошим человеком, я не подведу!» Вот такая чистота, родниковая вода.
ДНР и ЛНР стали частью России. А вы помните свою первую реакцию, когда 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости народных республик?
Конечно помню. Я думала, что это неправда, что я сплю. Этого быть не может. Этого счастья просто случиться не может. […] Этот день мы приближали, как могли. Но когда он наступил, было ощущение, что это неправда. В тот день я эту новость перечитала, потом снова вернулась, потом опять перечитала. А потом в течение дня ещё долго возвращалась, смотрела, не исчезла ли она из интернета. Это было очень странное ощущение, потому что восемь лет мы ждали, что это произойдёт.
А какую роль в вашей жизни и творчестве сыграло знакомство с Евгением Евтушенко?
Большую. Мы много говорили. Но не только он меня научил, я его тоже научила. Мы говорили о Донбассе. До моего знакомства с ним он практически не понимал, что происходит в Донецке – почему люди встали, почему вышли на улицы, почему такие огромные очереди были, когда проходил референдум. Он не понимал этого, потому что он смотрел какие-то СМИ, может быть, иностранные. Он же на две страны жил. Понятно, что какая-то информация просачивалась оттуда. Много мы с ним говорили о Донбассе, о Донецке. Евтушенко понимал, конечно, одну очень важную вещь и транслировал её – «Если будет Россия, значит, буду и я».
На встрече с президентом России в 2023 году вы прочли стихотворение о вашем родном городе Донецке. Если бы можно было описать Донецк, какие это были бы слова?
Донецк – это отец. Всё что вы можете сказать об отце, то же самое можно сказать о Донецке. Донецк – это отец во всех смыслах. Он оберегает, он защищает, он любит. Он и Отечество, он и отчество. Он – всё.
Полностью интервью Анны Ревякиной можно посмотреть на Rutube и Дзен.
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам
В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»
Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
Это очень трудно описать. Это длинный форум, большое пленарное заседание, большая панельная дискуссия, посвящённая, кстати, русскому стилю. В Общественной палате собираются, как правило, пассионарии, у каждого свой вектор, каждый разрабатывает свою тему. Перечислить все инициативы тяжело.
Инициативы должны быть низовыми. У нас самый великий, мудрый прекрасный народ, невероятно креативный. Но эти инициативы должны быть поддержаны сверху. Русская земля рождает «гагариных», а от власти нам нужны «королёвы».
Вы являетесь членом комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия. В чем видите главный смысл своей общественной деятельности?
Общественная плата – это для добрых людей, которым нужно чуть больше возможностей, чтобы помогать другим людям. А мой смысл – в том, что я пишу стихи, много взаимодействую с людьми из новых регионов. Мой смысл – помогать, открывать таланты, новые имена, собирать русские тексты. Хочу попытаться обозначить время за окном, давать определения, которые для него характерны. Например, Кевларовый век.
Мы знаем, что русская история литературы имеет несколько больших поэтических расширений в своем теле, когда были написаны тексты, которые стали литературообразующими для того или иного периода – Золотой, Серебряный, Бронзовый века русской литературы. Сейчас Кевларовый век. Хотя кевлар – это и не метал, это волокно, которое защищает бойца от пули, осколка, из него делают всё то, что способно сохранить тело. В поэзии кевлар защищает душу.
Сейчас происходит очень точная фиксация времени, и есть огромное количество авторов, которые пишут об этом в Донецке. Потому что люди являются свидетелями происходящего.
Я обожаю открывать таланты. Вот, например, Сонечка Юдина, девочка из Химок. Молодая прекрасная. Впервые она вышла в моей антологии «Великий блокпост». Я её раскопала с соцсети «ВКонтакте», написала. Я увидела, что из неё может вырасти большой поэт, хотя я и боюсь перехваливать. В своей ответной речи на «Филатов фест», она сказала: «Главное в этой жизни – быть хорошим человеком, я не подведу!» Вот такая чистота, родниковая вода.
ДНР и ЛНР стали частью России. А вы помните свою первую реакцию, когда 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости народных республик?
Конечно помню. Я думала, что это неправда, что я сплю. Этого быть не может. Этого счастья просто случиться не может. […] Этот день мы приближали, как могли. Но когда он наступил, было ощущение, что это неправда. В тот день я эту новость перечитала, потом снова вернулась, потом опять перечитала. А потом в течение дня ещё долго возвращалась, смотрела, не исчезла ли она из интернета. Это было очень странное ощущение, потому что восемь лет мы ждали, что это произойдёт.
А какую роль в вашей жизни и творчестве сыграло знакомство с Евгением Евтушенко?
Большую. Мы много говорили. Но не только он меня научил, я его тоже научила. Мы говорили о Донбассе. До моего знакомства с ним он практически не понимал, что происходит в Донецке – почему люди встали, почему вышли на улицы, почему такие огромные очереди были, когда проходил референдум. Он не понимал этого, потому что он смотрел какие-то СМИ, может быть, иностранные. Он же на две страны жил. Понятно, что какая-то информация просачивалась оттуда. Много мы с ним говорили о Донбассе, о Донецке. Евтушенко понимал, конечно, одну очень важную вещь и транслировал её – «Если будет Россия, значит, буду и я».
На встрече с президентом России в 2023 году вы прочли стихотворение о вашем родном городе Донецке. Если бы можно было описать Донецк, какие это были бы слова?
Донецк – это отец. Всё что вы можете сказать об отце, то же самое можно сказать о Донецке. Донецк – это отец во всех смыслах. Он оберегает, он защищает, он любит. Он и Отечество, он и отчество. Он – всё.
Полностью интервью Анны Ревякиной можно посмотреть на Rutube и Дзен.
Читайте также:
В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам
В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»
Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
Лора Луганская