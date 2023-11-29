Депутат Луговой заявил о важности российской культуры

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«В условиях СВО мы понимаем, что культура народов РФ всегда стояла поперек горла нашим недружественным партнерам. Это отдельное поле боя. И благодаря своей самобытности мы выдерживали удары судьбы и не позволяли никогда и никому сломать нашу генетическую основу. Мы уделяли особое внимание на встрече с министром вопросам пропаганды семейных ценностей, демографии», — передаёт NEWS.ru комментарий парламентария.Читайте также:
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