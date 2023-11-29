В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

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«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема», — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе.Она рассказала, что после выхода фильма в прокат были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Поэтому Роскомнадзора приостанвоил онлайн-прокат «Айты», Минкульт отозвал прокатное удостоверение.
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