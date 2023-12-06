Для бойцов СВО появился сборник стихов

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Издание «Петербургский дневник» совместно с поэтами Александром Пелевиным, Анной Долгаревой и фондом «Смертельная русская речь» подготовили и выпустили сборник стихотворений для бойцов специальной военной операции на Украине.
«Сейчас к печати и доставке бойцам готовится очередной тираж. Мы хорошо понимаем, что в боевых условиях газета является порой единственным способом получать информацию о жизни своего родного города. Поэтому, когда к нам обратились авторы сборника, которые сами поддерживают наших бойцов с идеей издать сборник поэзии, который всегда может быть под рукой и помочь морально в сложную минуту, мы с готовностью включились в эту работу», – прокомментировал главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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