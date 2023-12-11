Французское телевидение объявило бойкот Жерару Депардье

Фото РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Национальное телевидение Франции прекратило показ фильмов с актёром Жераром Депардье после того, как его повторно обвинили в сексуальном насилии. Об этом 11 декабря пишет РБК.
По словам топ-менеджера France Televisions Мануэля Алдуи, телевещатели Пятой республики не должны «прославлять» имя Депардье.
В конце ноября во Франции вышел документальный фильм, где четыре женщины в своих интервью обвиняют Жерара Депардье в домогательствах и изнасилованиях. В результате за звезду «Астерикса и Обеликса» пришлось заступаться его брату и бывшей жене.
Актёра уже не впервые обвиняют в сексуальных домогательствах: в апреле 2023 года об этом заявили сразу 13 женщин. В ответ на это Депардье опубликовал открытое письмо, в котором отверг все обвинения, заявив что он «не насильник и не хищник».
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В конце ноября во Франции вышел документальный фильм, где четыре женщины в своих интервью обвиняют Жерара Депардье в домогательствах и изнасилованиях. В результате за звезду «Астерикса и Обеликса» пришлось заступаться его брату и бывшей жене.
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Артем Путинцев