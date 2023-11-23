Звезду фильма «Джанго освобожденный» Джейми Фокса обвинили в домогательствах

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Голливудского актера Джейми Фокса обвинили в домогательствах в 2015 году, подав на него в суд. Об этом пишет телеканал Fox News, ссылаясь на иск пострадавшей.
По информации издания, девушка обратилась в суд из-за событий, который произошли 27 августа 2015 года. Она сидела в ресторане с подругой, как вдруг они заметили Джейми Фокса, сидящего за соседним столиком. Девушки подошли сфотографироваться. После этого Фокс сделал пострадавший несколько комплиментов, а потом, как она утверждает, актер утащил в укромное место, где стал совать руки под одежду.
Девушка требует с Фокса компенсацию за причиненные «физические и эмоциональные травмы, беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб».
Джейми Фокс известен по фильмам «Джанго освобожденный», «Соучастник», «Рэй», «Законопослушный гражданин». За роль Рэя Чарльза Джейми получил премию «Оскар» в 2005 году.
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