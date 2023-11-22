Гала-концерт фестиваля «Голоса сердец» пройдет в Реутове

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Мероприятие пройдет в Центре культуры и искусств города Реутов 25 ноября. Также на концерте состоится церемония награждения лауреатов фестиваля детей и юношества «Голоса сердец».Свыше 140 заявок из 34 округов Подмосковья подали заявки на участие в конкурсе. Дети примут участие в шести номинациях.
Также гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, шоу фокусника и тематические фото-зоны.
Стоит отметить, что фестиваль направлен на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность.
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