В московском Музее современной истории России пройдут научные ёлки

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«Музей современной истории России и Политехнический музей приглашают на научные ёлки с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Научным ёлкам Политехнического музея уже 70 лет. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в исторических залах Музея современной истории России, которому в 2024 году исполняется 100 лет», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
А в «Новом театре» 25 ноября состоится показ спектакль Эдуарда Боякова «Гример» по мотивам прозы Николая Лескова. Как передают «Дни.ру», спектакль соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы, когда зрители могут быть частично или полностью стать участниками происходящего.
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