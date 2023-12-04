Гала‑шоу «Чемпионы» состоялось на ледовой арене в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
«Дорогие жители и гости округа, сегодня мы с вами открыли эту ледовую арену и новый зимний сезон выступлением наших лучших и замечательных чемпионов по фигурному катанию, принявшими участие в шоу Ильи Авербуха. Пусть эта зима каждому из нас дарит незабываемые эмоции и впечатления, а новый каток – больше возможностей провести время с семьей, друзьями и близкими. Друзья, поздравляю вас с началом зимы и желаю самого хорошего настроения», – отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Стоит отметить, что жители округа с восхищением смотрели за эффектными номерами на льду, которые выполняли настоящие профессионалы своего дела.
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