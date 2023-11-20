В Московской области пройдут зимние театральные выступления

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«С 25 декабря по 8 января пройдет 300 показов наших государственных театров и Московской филармонии. Это не только стационарные, но и выездные показы в ДК. <…> 500 спектаклей от муниципальных театров также будут проходить на разных площадках», - отметил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
Гости и жители Подмосковья смогут посетить спектакли:
- «Золотой ключик» в Московском Губернском театре;
- «Зимняя сказка» в театре балета «Русский балет»;
- «Мороз Иванович» в театре кукол;
- «Тайна платяного шкафа» в театре драмы и комедии;
- «Щелкунчик» в театре балета «Русский балет»;
- «Муха Цокотуха» в Московской областной филармонии
- «Пиратский праздник: Новый год!» в Щелковском театре;
- «По щучьему велению!» в театральном ковчеге (г.о. Сергиев Посад);
- «Школа снеговиков» в театре «ФЭСТ» ( г.о. Мытищи);
- «Как Дед Мороз зиму вернул» в театре юного зрителя (г.о. Королев)
- «Ночь перед Рождеством» в театре «Стрела» (г.о. Жуковский»);
- «Огниво» В Истринском драматическом театре.
Более подробно о представлениях можно узнать на официальных сайтах театров.
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