Икона Матроны Московской со Сталиным, хранящаяся в Тбилиси, будет переписана

Фото: iStock/Denis Kabanov
Икона Матроны Московской, на котором также изображён бывший генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин, должна быть переписана, об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания», — сообщается в заявлении Патриархии.
Напомним, икона хранится в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба.
Читайте также:
СПЖ: В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
ТВЦ: Икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня
Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Екатерины из США в Россию
Евгения Парфентьева