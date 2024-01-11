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Икона Матроны Московской со Сталиным, хранящаяся в Тбилиси, будет переписана

11 января 2024, 13:27
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Икона Матроны Московской, на котором также изображён бывший генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин, должна быть переписана, об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания», — сообщается в заявлении Патриархии.

Напомним, икона хранится в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба.


Икона, на которой Матрона Московская благославляет Иосифа Сталина, была создана в 2008 году. Она была написана художником-иконописцем Ильей Пивником по инициативе игумена Евстафия (Жакова). Сперва она хранилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне, однако, после разгоревшегося скандала, её убрали из православного храма.

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#санкт-петербург
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Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
11 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актёрское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. За свою акрьеру он успел сыграть почти в 60 фильмах и сериалах, таких как: «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Музыканты одного полка» и других.

Помимо этого, Соломин занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра.

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#москва
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Кинокритик Шнейдеров раскритиковал российские киноновинки
10 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/shironosov

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что снятое в России в 2023 году кино в большей своей части оказалось неинтересно зрителям.
Он отметил, что об этом свидетельствует то, что большинство новых отечественных фильмов провалились в прокате.

«Что касается российской киноиндустрии, то она состоит из пары-тройки блокбастеров и порядка 90% провальных в прокате, никому ненужных кинопроизведений. Из 192 фильмов, вышедших в прокат за 2023 год, окупился 21 фильм», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

При этом, популярность фильма «Холоп-2» кинокритик объяснил тем, что зрители любят лёгкое развлекательное кино.

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#мнение
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В вестибюле отремонтированной «Ладожской» в Петербурге откроют выставку
10 января 2024, 20:13

Фото: istockphoto.com/Asim Ali

В Санкт-Петербурге вместе с открытием после ремонта станции метро «Ладожская» в вестибюле начнёт работу небольшая экспозиция.
Благодаря выставке люди смогут познакомится с музеями Петербурга и Ленинградской области, которые сохраняют память о подвиге водителей ледовой трассы Дороги жизни.

«Отдельный стенд посвящён деятельности советского инженера Ивана Зубкова, который должен был строить метро Ленинграда, но сделать удалось немного – с началом Великой Отечественной войны он был призван в Красную армию. Он руководил созданием оборонительных сооружений на Лужском рубеже. В декабре 1942 года под его руководством началось строительство железнодорожной ледовой переправы через Ладожское озеро. Кроме того, в январе 1943 года под руководством Зубкова за 15 дней был построен 33-километровый участок железнодорожного пути Шлиссельбург – Поляны (Дорога Победы)», – поделился с «Петербургским дневником» специалист научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Савула.

Отмечается, что выставка продлится год.

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#выставка
#дороги
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#санкт-петербург
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В Кашире рассказали об уникальном экспонате местного краеведческого музея
10 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музей хранится уникальная пломба суконной фабрики братьев Фёдора и Петра Поповых. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В музее можно увидеть настоящую текстильную пломбу с клеймом фабрики братьев Поповых – «ФБП Кашира». Фабрику основали в 1817 году, её корпуса были разбросаны по всему городу. Механизмы приводились в действие мельницами-колотовками, работавшими на воде родников», – говорится в сообщении.
Пломбу можно найти в купеческом зале музея.
«Почтенный фабрикант Фёдор Попов умел без малейшаго стеснения для других горожан воспользоваться богатейшим ключём одного из здешних колодезей, вода котораго до излияния в Оку переходит поочерёдно во все фабричныя здания, расположенныя уступом по склону горы, и приводит в движение все машины, могущия обойтись без паров», – говорится в старинной летописи.
В администрации добавили, что в купеческом зале также можно увидеть изготовленные в Кашире турецкие курительные трубки, фрагмент перламутрового изразца из Успенского собора, медную мерную кружку, стул братьев Тонет и многое другое.

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#кашира
#искусство
#культура
#музей
#подмосковье
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Каширская мастерица Вера Карпова представила выставку картин из бумажной лозы
10 января 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В библиотеке Каширы открылась выставка картин из бумажной лозы местной мастерицы Веры Карповой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Из лозы можно плести корзины, картины, вазы и многое другое. Узнать, как это происходит, можно в библиотеке-музее кукол, где открылась выставка картин каширской мастерицы Веры Ивановны Карповой. Она умеет делать кукол, работать в технике пэчворк, вязать, изготавливать картины из папье-маше в плетёных рамах из бумажной лозы и многое другое», – говорится в сообщении.
В администрации пригласили жителей и гостей Каширы на выставку редких работ.

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#кашира
#культура
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#художник
#картины
#подмосковье
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Новогодние праздники в подмосковных ДК посетили более 940 тыс человек
10 января 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 7 тысяч праздничных мероприятий провели культурно-досуговые учреждения Подмосковья в период с 25 декабря по 8 января, зрителями представлений стали более 940 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Больше всего гостей принял культурно-просветительский центр «Дубровица» в Подольске. Там 12 раз был показан спектакль «Тайна пропавших писем», который посмотрели около 8 тысяч зрителей», — отмечается в сообщении
Кроме того, в Павловском Посаде провели десять новогодних праздников для детей из семей участников СВО, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти праздники посетили более 4 тысяч ребят. А благотворительную ёлку главы Павло-Посадского округа провели для 500 детей.
Всего в Московской области начитывается 884 культурно-досугового центра, в них работает более 13 тысяч клубов по интересам.

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В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
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#спектакль
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В Котельниках пройдет гала-концерт творческих коллективов
10 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Дом культуры «Белая Дача» приглашает на гала-концерт творческих коллективов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 13 января в в доме культуры «Белая Дача» городского округа Котельники.

«Зрителей ждет большой новогодний концерт коллективов Культурного комплекса «Котельники». Артисты покажут свое мастерство и профессионализм в разных направлениях творческой деятельности», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что на базе дома культуры «Белая Дача» проводятся областные и городские праздники и мероприятия, концерты популярных артистов и творческих коллективов, театральные спектакли, а также цирковые представления.

Начало гала-концерта в 12:00. Подробности о мероприятии и билетах можно найти на официальном сайте ДК.

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#праздники
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#подмосковье
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Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин
Сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин умер в 94 года
10 января 2024, 01:25

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 95-м году жизни скончался советский и российский кинодраматург, режиссер и писатель Игорь Болгарин, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.
«Девятого января 2024 года нас покинул Игорь Яковлевич Болгарин, выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, преподаватель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России», — гласит официальное заявление.
Игорь Болгарин приобрел наибольшую известность своим творчеством в кино, работая над такими фильмами, как «Адъютант его превосходительства» (совместно с Георгием Северским), «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры», «Дума о Ковпаке: Набат», «Дума о Ковпаке: Буран» и «Девять жизней Нестора Махно».

Сообщается, что информация о времени и месте прощания будет предоставлена позднее. Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выразили свои искренние соболезнования родным и близким Игоря Болгарина.

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В Подмосковье проводят опрос по качеству образования в сфере культуры
09 января 2024, 22:50

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Подмосковье стартовал опрос по улучшению качества предоставления услуг в образовательных учреждениях сферы культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое проводит его.
«Почему вы или ваш ребёнок выбрали для обучения данное образовательное учреждение сферы культуры? Довольны ли вы уровнем образовательной подготовки по выбранному направлению? Устраивает ли вас расписание занятий? Ответы на эти и другие вопросы помогут сделать обучение более содержательным, а образовательные учреждения сферы культуры – более привлекательными для обучающихся», – говорится в сообщении.
Пройти опрос можно по ссылке. Принять в нём участие может любой житель Московской области, который авторизован на портале «Госуслуги». Из предложенных вариантов можно выбрать один или несколько ответов.

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