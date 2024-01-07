Путин рассказал о возвращении иконы мученицы Екатерины из США в Россию

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Президент России Владимир Путин после рождественской службы рассказал о возвращении из США иконы мученицы Елизаветы. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства рассказал, что икону мученицы Елизаветы с частицей её мощей ему подарил предстоятель зарубежной церкви в США.
Путин поделился с семьями военнослужащих, погибших во время СВО, историей возвращения иконы из Нью-Йорка. Президент привёз икону к себе домой и осознал, что она вернулась на Родину. После этого он перенёс её в церковь в Ново-Огарёво, поскольку именно она была их домовым храмом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в Рождество посетил храм Спаса Нерукотворного Образа, расположенный на территории его резиденции Ново-Огарёво. Там он встретился с семьями участников СВО, погибших на фронте.
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Путин поделился с семьями военнослужащих, погибших во время СВО, историей возвращения иконы из Нью-Йорка. Президент привёз икону к себе домой и осознал, что она вернулась на Родину. После этого он перенёс её в церковь в Ново-Огарёво, поскольку именно она была их домовым храмом.
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Анастасия Чинкова