Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках мероприятия посетителям музея проведут лекции об истории создания дельфтской плитки на основе керамических работ, которые представлены в залах.Гости смогут узнать об последовательности изобретения фарфора и керамики, а также интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея.
Стоит отметить, что серпуховской историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Начало мероприятия в 15:00. Подробнее о программе и приобретении билетов можно узнать на официальном сайте музея.
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