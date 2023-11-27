В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Участники смогут проверить свою эрудицию и интеллект. Организаторы заявляют, что ребят ждут интересные вопросы и яркие эмоции на протяжении всей игры.
Кроме этого, на игру можно прийти и в качестве зрителя. Для этой роли допускаются все желающие.
Читайте также:
В Парке Культуры и Отдыха в Жуковском пройдёт «Открытие зимнего сезона»
Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска
В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»