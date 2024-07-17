Из Диснейленда уберут аниматронного медведя, чтобы не задеть чувства алкоголиков

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Аниматронный медведь исчезнет из Диснейленда, потому что его внешность «может задеть чувства алкоголиков». Об этом сообщает издание New York Post. Уточняется, что герой развлекал гостей, приблизительно, полвека, однако сейчас в компании его посчитали «устаревшим и оскорбительным».
Ранее сообщалось о введении в Disney так называемых «стандартов инклюзивности». Согласно им, например, среди сценаристов, продюсеров и других специалистов должно быть не меньше половины «недопредставленных групп». Сюда, в частности, включены темнокожие и представители ЛГБТ*.
Перед этим была информация о сокращении в компании штата сотрудников для снижения расходов, направленных оптимизировать операции компании в «период потрясений» в медиаиндустрии.
*Организация признана Росфинмониторингом экстремистской и террористической, запрещена в РФ
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