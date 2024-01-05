Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс

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Глинис Джонс на роль в «Мэри Поппинс» выбрал основатель студии Уолт Дисней. До этого фильма она снималась в двух проектах Disney. Была номинирована на «Оскар» за роль в вестерне «На закате дня»
В 1998 году Глинис Джонс провозгласили легендой Disney.
Джонс выходила замуж четыре раза. У неё был сын —ныне покойный актер Гарет Форвуд.
Ранее сообщалось, что кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.
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