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Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс

05 января 2024, 14:01
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Калифорнии скончалась 100-летняя актриса, звезда музыкальной картины студии Disney «Мэри Поппинс» (1964) Глинис Джонс.
Об этом пишет The Sun, ссылаясь на агента артистки Митча Клема. По его словам, Глинис Джонс, сыгравшая в «Мэри Поппинс» маму главных героев Уинифред Бэнкс, умерла по естественным причинам.

Глинис Джонс на роль в «Мэри Поппинс» выбрал основатель студии Уолт Дисней. До этого фильма она снималась в двух проектах Disney. Была номинирована на «Оскар» за роль в вестерне «На закате дня»


Джонс обладательница театральной премии «Тони» в 1973 году в номинации «Лучшая актриса мюзикла» за роль в постановке «Маленькая ночная музыка» на музыку и слова Стивена Сондхейма.

В 1998 году Глинис Джонс провозгласили легендой Disney.

Джонс выходила замуж четыре раза. У неё был сын —ныне покойный актер Гарет Форвуд.

Ранее сообщалось, что кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.

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#кино
#актриса
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В Москве открыли пункты бесплатной раздачи горячих напитков
В парках Москвы открылись пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна
05 января 2024, 13:56

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Пункты бесплатной раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в парках Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что все желающие могут бесплатно угоститься горячими безалкогольными напитками (чаем, кофе, глинтвейном) для того чтобы «лучше себя почувствовать в холодную погоду». Также москвичи и гости столицы могут насладиться разнообразной развлекательной программой.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столице в праздничную неделю. Шувалов отметил, что россиян ждет усиление морозной погоды. Эксперт также не исключил высокого атмосферного давления.

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#отдых
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В Москве и области сохраняется аномально-холодная погода до конда недели
05 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto /Leonid Ikan

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 6 по 8 января в Москве и Подмосковье сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15°С ниже климатической нормы.
МЧС России продлили штормовое предупреждение об опасных явлениях в регионе.

В ведомстве в связи с опасными явлениями рекомендуют не не используйте для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

«При использовании электрообогревателей не допускайте перегрузки в электрической сети, не оставляйте их без присмотра. Не оставляйте детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами», — подчеркнули в главном управлении МСЧ по Москве.

Также гостям и жителям Москвы настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице в сильные морозы и по возможности оставаться дома.

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Китайская машина россиянки развалилась на русском морозе

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#предупреждение
#мчс
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#дома
#москва
#подмосковье
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Китай в первый раз провел испытание электросамолета своего производства
05 января 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Sky_Blue

Компания China Aviation Industry General Aircraft впервые провела в КНР тестовый полет самолета китайского производства на электрической тяге.
Об этом пишет агентство Xinhua. Испытания двухместного AG60E состоялись в восточной провинции Чжэцзян. Самолет является модифицированной версией одномоторного спортивного AG60.

Самолет 6,9 м в длину, размах крыльев составляет 8,6 м. Скорость развивается до 185 км/ч.

По словам разработчика, китайский проект по производству электросамолетов должен стимулировать развитие стратегической отрасли, которая ориентирована на популяризацию низковысотных полетов.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.

«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.

В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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Подмосковье и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экологии
05 января 2024, 12:32

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Подмосковье и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве по экологическим вопросам. Об сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии и Комитет по экологии ДНР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется работа по организации ООПТ, изменению климата и другим экологическим направлениям.

Подписание прошло в рамках форума «Россия» на ВДНХ. на нем присутствовали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.


«Вижу потенциал для туристического роста наших территории, особенно экотуризм на ООПТ. С этого года есть все законные основания для развития этого направления. В апреле мы планируем провести первые выездные экологические мероприятия на территории ДНР. Нам важно делиться нашим опытом с коллегами, особенно с теми регионами, которые нуждаются в быстром развитии и нашей поддержке», — отметил Тихон Фирсов.


Стоит отметить, что министр в рамках форума познакомился с новыми технологиями в области сельского хозяйства и производства продукции, которые представлены на выставке различными регионами страны и пообщался с вице-губернатором Курской области Константином Поляковым. В рамках беседы они обсудили вопрос охотничьего надзора.


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#денис пушилин
#подмосковье
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6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать
05 января 2024, 12:29

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. О том, что можно и чего нельзя делать в этот день, сообщает Общественная служба новостей.
6 января православная церковь отмечает Богоявление. Это христианский праздник, посвященный Рождеству Христову и событиям, которые предшествуют ему. Он также является одним из наиболее почитаемых праздников.

«Слово «Сочельник» произошло от «сочиво». Это праздничное постное блюдо, которое еще по-другому называется кутья. На Руси в последний день Филипповского поста, который был самым строгим, ели постную кашу», — пишет Общественная служба новостей.
Сочельник является семейным праздником. В этот день рекомендуется приготовить угощение и собраться вместе с близкими за праздничным столом.

Не следует в праздничный день шить и выносить мусор, так как можно притянуть к себе печаль и невзгоды. Также нельзя садиться за праздничный стол и трапезничать в черной одежде.

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#традиции
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В Госдуме рассказали о социальных пособиях, которые увеличатся с февраля
Депутат Чаплин: с 1 февраля вырастет маткапитал и ряд пособий
05 января 2024, 11:42

Фото: iStock/alfexe

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил в беседе с NEWS.ru, что с 1 февраля в России будут повышены размеры материнского капитала, а также пособий по беременности и родам и уходу за ребенком.
По словам парламентария, также будут проиндексированы пособия по безработице и ежемесячные выплаты льготным категория граждан.

«С 1 февраля россиян с детьми ждет увеличение маткапитала на 7,5%. На первого ребенка выплата составит 631 тысяч рублей, а на второго — 834 тысяч рублей. Если семья не использовала часть маткапитала (например, потратила только 200 тысяч из него), то остаток также проиндексируют с 1 февраля», — цитирует Чаплина NEWS.ru.
Депутат добавил, что размер пособия по беременности и родам с 1 февраля с учетом стажа и заработка за два года будет составлять 565 562 рублей.

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#осаго
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#депутат
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Китайская машина россиянки развалилась на русском морозе
05 января 2024, 11:27

Фото: istockphoto/MushroomsArtSeven

Жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.

В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

«Сказать, что я в шоке, - не сказать ничего. Сейчас будете ржать», – сказала женщина и показала педаль газа, которую она держала в руке.
«Она пластиковая. Она просто отвалилась на морозе»,-возмущена женщина.
По словам хозяйки авто, она решила коврик поправить.

«Понимаете, я просто поправила коврик, и эта гребаная педаль сломалась!»,-рассказывает девушка.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина пытался отогреть замёрзший двигатель своего автомобиля паяльной лампой, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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#машины
#автомобили
#автомобилисты
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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
Июль, август и октябрь названы самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году
05 января 2024, 10:39

Фото: iStock/NicoElNino

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала, когда с финансовой точки зрения выгоднее всего брать в отпуск в 2024 году, передает RT.
По словам эксперта, для отпуска следует выбирать месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней, то есть один рабочий день является более дорогим. Санина подчеркнула, что самыми невыгодными в текущем году будут месяцы с самым большим количеством выходных дней — январь, февраль, март и май.

«Если взять отпускные дни в «невыгодный» месяц, стоимость одного отработанного дня будет выше, а разница в доходах — существенной. В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск. Однако важно понимать, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные выходные дни. Если график иной, то и выбирать выгодный месяц необходимо иначе», — цитирует Санину RT.

Эксперт подчеркнула, что посчитать наиболее выгодный месяц для отпуска можно с помощью годового производственного календаря.

Ранее сообщалось, что встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом.

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#новый год
#выходные
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#график
#путешествия
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Специалист составил список обязательных вещей в автомобиле во время путешествия
05 января 2024, 10:27

Фото: iStock/Milan Krasula

Специалист Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» сообщил, как подготовить автомобиль к длительным зимним поездкам. Об этом пишет RT.
Эксперт Соколов порекомендовал во время зимнего путешествия положить в автомобиль лопату, щётку для очистки машины от снега и льда, салфетки для окон, незамерзайку, антиобледенитель, а также специальное средство для того, чтобы стёкла не запотевали. Соколов также заявил о необходимости взять с собой провода для прикуривания, знак аварийной остановки, фонарь, буксировочный трос, комплект тёплых вещей и одеяло и иные атрибуты для машины.

«Также советуем провести осмотр автомобиля, а именно осмотреть двигатель на предмет посторонних шумов и утечек, проверить свечи, патрубки, уровень масла, антифриза и незамерзайки, при необходимости отрегулировать фары, заменить лампочки, проверить подвеску, шины, тормозные колодки и диски», — приводит слова эксперта RT.
Ранее глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам.

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#эксперт
#шины
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#полис
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