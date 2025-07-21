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Константин Богомолов удостоен звания заслуженного деятеля искусств России

Константин Богомолов ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание заслуженного деятеля искусств. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.



В указе подчеркивается, что столь высокая награда присуждена Богомолову за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность.

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве, его творческий путь неразрывно связан со столичной сценой.

Напомним, в МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова.

Виктория Иванченко

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