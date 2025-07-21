Константин Богомолов удостоен звания заслуженного деятеля искусств России
Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание заслуженного деятеля искусств. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе подчеркивается, что столь высокая награда присуждена Богомолову за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю и плодотворную деятельность.
Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве, его творческий путь неразрывно связан со столичной сценой.
Напомним, в МХТ им. А.П. Чехова сняли с репертуара спектакль «Карамазовы» Константина Богомолова.
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