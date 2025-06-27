В Кемерове открылась индонезийская выставка «Ожерелье Экватора»
В Кемерове открылась выставка «Ожерелье Экватора», посвященная культуре Индонезии. Об этом сообщает «Сiбдепо».
«В музее необычные залы, с некоторой загадкой, не знаешь, что ждет за углом. Выставка сделана интересно. Здесь собрано уникальное сочетание картин и артефактов», — рассказала куратор выставки Ольга Яушева.
Жители Кемерова могут увидеть множество произведений частной жизни городов архипелага. На выставке представлены портреты жителей, природных достопримечательностей и разнообразной архитектуры городов, в том числе подлинную 600-летнюю пирогу индонезийцев — большую узкую лодку, выдолбленную из ствола дерева и обтянутую древесной корой, а также 150-летних индонезийских кукол ручной работы, которых использовали в театре.
Тем временем в Москве с 3 по 6 июля на ВДНХ пройдет фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.
«Запланировано около 100 мероприятий разных форматов. Это экспертные дискуссии, художественные выставки, спортивные соревнования, кулинарные мастер-классы и дегустации», — приводит издание слова заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Отмечается, что фестиваль объединит 18 площадок, среди которых исторические павильоны, семейный тематический парк «Орион», а также другие локации.