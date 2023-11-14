Литературно-музыкальный салон «Пред вечной красотой» состоится в Волоколамске

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В ХХ веке салоны были альтернативой современных форумов. во время проведения салонов собирались люди с общими взглядами. Они проводились как на отдельные темы и направления, так и общими, на которых обсуждали все, но понемногу.
Начало мероприятия 26 ноября в 15:00.
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