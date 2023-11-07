Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Для гостей мероприятия была организована тематическая фотозона выставка «Россия единством крепка» в фойе ДК. также были представлены работы студии декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
Кроме этого, в конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля первым замглавой администрации.
Стоит отметить, что победителем Гран-при стала руководитель студий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и «Лисья норка» ЦКТ «Родники» Александра Каширина.
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