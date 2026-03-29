Михалков высказался о сомнениях Путина насчет возвращения Ефремова на сцену

Режиссер Михалков: У Путина были сомнения насчет возвращения Ефремова на сцену
Режиссер Никита Михалков заявил, что президент России Владимир Путин сомневался в целесообразности возвращения актера Михаила Ефремова на театральную сцену. Об этом он сообщил информационной службе «Вести».
В июне 2025 года Михалков объявил, что Ефремов начнет работать в его театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Позже артиста официально представили труппе, а его первый выход на сцену после перерыва состоялся 25 марта в спектакле «Без свидетелей».
«Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: „Ты берешь на себя ответственность?“… И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», — цитирует собеседника СМИ.
Постановку «Без свидетелей» создали по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией Михалков работал вместе с Александром Адабашьяном. Художником-постановщиком выступил Юрий Купер. Партнершей Ефремова по спектаклю стала Анна Михалкова.
Действие длится два часа. Герои в исполнении Михалковой и Ефремова — бывшие супруги, которые спустя много лет выплескивают друг на друга невысказанные обиды, боль и вопросы. В спектакле используются технические возможности театра — видео, которые записывает герой на сцене, транслируются на большие экраны для зрителей.