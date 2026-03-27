«Работает на образ»: Критик Райкина высказалась об «обнажёнке» Михаила Ефремова

27 марта 2026, 20:59

Критик Райкина: Ефремов не обязан выглядеть идеально в сцене с раздеванием

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Театральный критик Марина Райкина оценила сцену с раздеванием актёра Михаила Ефремова до трусов в спектакле «Без свидетелей». По её словам, этот эпизод полностью оправдан и работает на раскрытие образа героя.





В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что артист не обязан выглядеть безупречно.

«Это может быть не очень эстетично, но, во всяком случае, как мне кажется, на образ работает. Он играет человека, который сам себе сломал судьбу в силу разных обстоятельств, в том числе и дурного характера», — отметила Райкина.

«Человек он малотренированный, но у него зато хорошо тренированное актёрское нутро, и годы, проведённые за решёткой, это не убили», — подчеркнула Марина.