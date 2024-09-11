14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В арт-квартале «Фабрика 1830» 14 сентября пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках арт-квартала развернётся масштабное иммерсивное шоу «Сказки братьев Гримм», где зрители смогут стать активными участниками событий, передвигаясь среди средневековых декораций. Каждый посетитель получит возможность встретиться с персонажами знаменитых сказок и погрузиться в их истории.
Спектакль будет представлен творческим объединением «Дружба», члены которого продемонстрируют свои актёрские и сценические таланты.
Помимо спектакля, для гостей будет подготовлена разнообразная программа. В рамках фестиваля посетителям предложат насладиться выступлениями музыкантов различных жанров и стилей, а также участие в творческих мастерских.
На фестивале «Энтузиастов» состоится большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и выставка эскизов костюмов для спектакля, ярмарка товаров ручной работы, игры и многое другое.
Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход свободный.
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Спектакль будет представлен творческим объединением «Дружба», члены которого продемонстрируют свои актёрские и сценические таланты.
Помимо спектакля, для гостей будет подготовлена разнообразная программа. В рамках фестиваля посетителям предложат насладиться выступлениями музыкантов различных жанров и стилей, а также участие в творческих мастерских.
На фестивале «Энтузиастов» состоится большой музыкальный концерт, мастер-классы по росписи футболок, фотовыставка и выставка эскизов костюмов для спектакля, ярмарка товаров ручной работы, игры и многое другое.
Начало мероприятия запланировано на 16:00. Вход свободный.
Читайте также:
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Дайана Хусинова