14 сентября в Московской области пройдёт музыкальный фестиваль «Энтузиастов»





На текущий момент собрано свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах, а урожайность составляет 418 центнеров на гектар.



Лучшие показатели по сбору в Дмитрове (20 гектаров) и Серпухове (3 гектара).