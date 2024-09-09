«Милые охотники»: Как прошел фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово

Фото: музей-заповедник «Мелихово»
Более 1 тысячи человек посетили фестиваль «Таксы Чехова» в этом году. Праздник прошел в музее-заповеднике «Мелихово» городского округа Чехов уже 18-й раз подряд.
«Спишись со своим другом Лейкиным <…> и привези от него двух моих великолепных таксов. Расходы по провозу собак — мои. Я отдам. Без собак не моги приезжать. Это очень милые животные…», — писал Антон Павлович Чехов своему брату Александру.Фото: музей-заповедник «Мелихово»
Двух милых щенков доставили в Мелихово. Так начиналась долгая дружба хозяина со своими питомцами. В чеховской усадьбе поселились две таксы — Хина Марковна и Бром Исаевич. Они повсюду сопровождали его, смешные и церемонные, им позволялось спать в комнате Антона Павловича, с ними он любил вести долгие задушевные беседы и давать им роли в домашних спектаклях.
Современное Мелихово стало местом проведения фестиваля «Таксы Чехова». И каждый год здесь собираются таксы всех видов и размеров.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»
«В этом году количество такс увеличилось, к нам приехали более 200 хвостатых участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги, Уфы и других городов. Мы постарались сделать для наших гостей интересную программу и вручили спецпризы участникам дефиле за костюм в чеховской тематике», — рассказали организаторы корреспонденту «Радио 1».
Гостей и участников ждали увлекательные спортивные активности, мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов, а на выставке-ярмарке все желающие могли купить тематический сувенир.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»
Также в рамках фестиваля можно было познакомиться с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА», который реализует различные программы помощи животным. Активисты фонда провели мастер-класс для гостей мероприятия и рассказали о своей деятельности. Информационным партнером фестиваля стал журнал «Друг».
Фото: музей-заповедник «Мелихово»
Почему же именно таксы в центре внимания? Эти собаки были выведены еще в XVI веке. Несмотря на свой милый внешний вид, они настоящие охотники и отличаются большой физической силой и выносливостью, сообразительностью. Их применяли для охоты на барсуков и других норных животных. Люди их очень любят.
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Анастасия Бондарева