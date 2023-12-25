Названы имена ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Отмечается, что ведущими праздничной программы станут Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, и юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.
Напомним, в прошлом году «Новогодняя ночь» проводилась в стилистике «Двадцать лет спустя». А гостями «Голубого огонька» стали участники специальной операции и военные корреспонденты.
Ранее сообщалось, что балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Показ балета С. Прокофьева «Золушка» состоится в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.
Читайте также:
Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи
Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
Напомним, в прошлом году «Новогодняя ночь» проводилась в стилистике «Двадцать лет спустя». А гостями «Голубого огонька» стали участники специальной операции и военные корреспонденты.
Читайте также:
Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»
Первый канал назвал ведущих Новогодней ночи
Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»
Екатерина Коршунова