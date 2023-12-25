Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»

Театрализованные программы, квесты, ретро-дискотеки, выставки и мастер-классы ждут гостей областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев». Оно пройдёт в субботу, 23 декабря, в парках культуры и отдыха Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.