Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»

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Балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ балета С. Прокофьева «Золушка» в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.
Стоит отметить, что героями спектакля стали ведущие артисты московских театров и выпускники главных хореографических школ России. Кроме этого, всю подробную информацию о постановке можно будет найти на сайте дугового центра «Ершово».
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«Яркий, волшебный спектакль о торжестве добра и справедливости над злобой и ложью понравится и большим, и маленьким посетителям. Балет представит труппа «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Коллектив, основанный в 2011 году, сохраняет традиции русского классического балета и применяет новые заслуживающие внимания концепции танца со всего мира, пробует в творчестве новые решения и пути», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева