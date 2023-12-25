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Олег Шепс рассказал о своем состоянии после финала «Битвы сильнейших»

Участник «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс заявил об ухудшении морального состояния
25 декабря 2023, 18:44
Фото: iStock/M-A-U

Фото: iStock/M-A-U

Участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Экстрасенс отметил, что последнее время его состояние было упадническим, он ни с кем не контактировал и даже не хотел отмечать предстоящий праздник. По словам Шепса, лишь его друзьям удалось улучшить его настроение.

Шепс также отметил поддержку своих поклонников, благодаря которым «тучи стали развеиваться».


Напомним, финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прошел в субботу, 23 декабря. Олег Шепс занял второе место, а призовое место занял Влад Череватый, который называет себя чернокнижником.

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Кинокритик Шнейдеров назвал нормальным явлением пересъёмки финала в кино
25 декабря 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Elena Nikonova

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пересъёмки финалов фильмов и сериалов являются нормальным явлением в киноиндустрии.
Он пояснил, что решение о пересъёмке финалов может быть принято после предпоказа картины фокус-группе, которую специально отбирают для просмотра ленты до премьеры для того, чтобы понять реакцию зрителя.

«Финал могут изменить по требованию продюсеров. <…> Также это может произойти, если нужен другой заход ко второму сезону. Или, например, один из актёров прекратил участие в сериале, надо что-то придумать, куда деть персонажа. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Ничего в этом нет экстраординарного и особо выдающегося нет», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

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Жители Подмосковья могут принять участие в международный фестивале «Шаинский фест»
25 декабря 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Продолжается прием заявок на Международный фестиваль новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Заявку на участие в Международном фестивале новых детских песен «Шаинский фест» можно подать до 1 апреля 2024 года. Мероприятие организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В конкурсе могут принять участие авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

«Представленная на конкурс песня может быть написана в любом жанре на русском языке и должна включать не менее двух куплетов и одного припева. <…> На рассмотрение можно представить несколько песен, но не более трех от одного исполнителя. Песни, исполненные или опубликованные ранее для широкой публики, к участию в фестивале не допускаются», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что итоги фестиваля будут подведены в междунарожный день защиты детей — 1 июня 2024 года на сцене государственного Кремлевского дворца в Москве.

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Детские новогодние спектакли пройдут в подмосковном досуговом центре «Дулевский»
25 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В досуговом центре «Дулевский» в городском округе Орехово-Зуево проходят детские новогодние спектакли.Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показы премьеры спектакля «Царевна-лягушка» пройдут в культурно-досуговом центре «Дулевский» Орехово-Зуевского городского округа.

«Зрителей ждет яркое представление по мотивам русской народной сказки в постановке театральной студии «ARTMIX» и режиссера Натальи Игоревны Жуковой. История о прекрасной царевне, превращенной в лягушку, не оставит равнодушными ни больших, ни маленьких зрителей, а яркие костюмы, оригинальные декорации и красочные спецэффекты надолго оставят праздничное впечатление», — отметили в ведомтсве.

Стоит отметить, что спектакль можно будет посетить 29,30 декабря 2023 года и 3 января 2024 года. Подробнее о билетам и времени показа можно узнать на официальном сайте культурно-досугового центра «Дулевский».

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#дети
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Стало известно январское расписание ледовых спектаклей от Авербуха и Навки в Подмосковье
25 декабря 2023, 16:09

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В Московской области в новом году продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало расписание январских показов шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
Также стало известно расписание показов ледового спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки» в январе.

Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья, в соцсетях и на информационных площадках городских округов.

По данным министерства, заключительные в 2023 году представления на льду «Чемпионы» от Ильи Авербуха и его команды посетили 9 тыс человек.

Выступления звёзд фигурного катания прошли на новом катке с искусственным льдом в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где побывали 3,5 тыс человек. Ещё одно представление состоялось в Балашиха. Его посетили 5,5 тыс зрителей. Всего в декабре спектакли на льду посмотрели 46 тыс человек. Следующие выступления состоятся уже в 2024 году.

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Стали известны новогодние программы в государственных музеях Подмосковья
25 декабря 2023, 15:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Государственные музеи Московской области представили свои новогодние программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На территории Московской области для детей и взрослых будут организованы новогодние программы.

Со 2 по 8 января 2024 года желающие смогут попасть на детскую интерактивную программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде», где смогут совершить путешествие в прошлое с новогодней игрушкой. В серпуховском музее жителей будет ждать интерактивная программа «Новогодний детектив» , во время которой дети в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея 30 декабря 2023 года и 6 января 2024 года.

Также мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковскогов организует детскую экскурсионную программу «Сказки играют в прятки», а в усадьбе «Мураново» будет работать интерактивнать программа «Мурановские сказы».

Кроме этого, в «Новом Иерусалиме» 30 декабря гости и жители региона смогут попасть на познавательную программу «Зимние забавы» о популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников.

Полный список новогодних программ можно найти на сайте министерства культуры и туризма Подмосковья.

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Названы имена ведущих «Новогодней ночи» на Первом канале
«Новогоднюю ночь» на Первом канале будут вести Гузеева, Пельш, Галыгин и другие
25 декабря 2023, 14:24

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Отмечается, что ведущими праздничной программы станут Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, и юмористы Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев.

Напомним, в прошлом году «Новогодняя ночь» проводилась в стилистике «Двадцать лет спустя». А гостями «Голубого огонька» стали участники специальной операции и военные корреспонденты.

Ранее сообщалось, что балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Показ балета С. Прокофьева «Золушка» состоится в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.

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#праздник
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Во время новогодних каникул в Одинцове пройдет показ балета «Золушка»
25 декабря 2023, 12:58

Фото: istockphoto / Dziurek

Балет «Золушка» покажут Одинцовском округе во время зимних каникул. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ балета С. Прокофьева «Золушка» в культурно-спортивном досуговом центре «Ершово» 2 января.

«Яркий, волшебный спектакль о торжестве добра и справедливости над злобой и ложью понравится и большим, и маленьким посетителям. Балет представит труппа «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Коллектив, основанный в 2011 году, сохраняет традиции русского классического балета и применяет новые заслуживающие внимания концепции танца со всего мира, пробует в творчестве новые решения и пути», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что героями спектакля стали ведущие артисты московских театров и выпускники главных хореографических школ России. Кроме этого, всю подробную информацию о постановке можно будет найти на сайте дугового центра «Ершово».

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Новогодняя программа пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихово
25 декабря 2023, 12:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник А.П. Чехова в Мелихово приглашает на детскую новогоднюю программу. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новогодние программы будут проводиться в предновогодние и праздничные дни в Мелихово.

«Большие и маленькие зрители не просто посмотрят добрую и поучительную историю и встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами. Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра — трогательной волшебной историей об очень важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке. <…> Кульминацией праздника станет встреча с Дедом Морозом у новогодней елки и сладкие подарки», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подробную информацию о программе мероприятия, билетах и расписании можно найти на официальном сайте музея-заповедника.

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#мероприятия
#подмосковье
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Актёр Зулькарнаев раскрыл, зачем переснимали последнюю серию «Слова пацана»
Актёр Зулькарнаев: «Чтобы сделать финал острее и интереснее»
22 декабря 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/Dmitry SHISHKIN

Исполнитель роли Зимы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев отметил, что фрагменты последней серии переснимались специально для того, чтобы сделать концовку более острой.
«Переснимали не серию, а отдельные фрагменты, чтобы сделать финал острее и интереснее. Режиссером преследовались только художественные мотивы. А это большая редкость, когда мастер доводит свое детище до идеала», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Зулькарнаев.

Он также отметил, что на съёмках сериала сложилась дружеская среда и работала съёмочная команда в атмосфере «творчества и праздника».

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. По его словам, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было.

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