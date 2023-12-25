Олег Шепс рассказал о своем состоянии после финала «Битвы сильнейших»

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Участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Экстрасенс отметил, что последнее время его состояние было упадническим, он ни с кем не контактировал и даже не хотел отмечать предстоящий праздник. По словам Шепса, лишь его друзьям удалось улучшить его настроение.
Шепс также отметил поддержку своих поклонников, благодаря которым «тучи стали развеиваться».
Напомним, финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» прошел в субботу, 23 декабря. Олег Шепс занял второе место, а призовое место занял Влад Череватый, который называет себя чернокнижником.
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Шепс также отметил поддержку своих поклонников, благодаря которым «тучи стали развеиваться».
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Екатерина Коршунова