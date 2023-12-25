Олег Шепс рассказал о своем состоянии после финала «Битвы сильнейших»

В Московской области в новом году продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от ведущих фигуристов России в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Министерство культуры и туризма Подмосковья опубликовало расписание январских показов шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».