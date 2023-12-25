В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе

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В преддверии праздника всё больше размышлений о том, что надеть в новогоднюю ночь, какие блюда должны быть на столе и как задобрить символ года на будущие 12 месяцев. Редакция «Радио 1» расскажет, под чьим покровительством пройдет 2024 год, как правильно встретить торжество и что обязательно должно быть на праздничном столе.
Год Дракона 2024: что принесет
Новый 2024 год пройдет под покровительством Дракона, стихии дерева и зеленого цвета. Астрология гласит, что огнедышащее животное – единственный символ года, который не несет в себе негатива и сулит абсолютную гармонию Неба и Земли.
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Дерево говорит об авторитете, силе и уверенности в завтрашнем дне. Благородные и праведные люди будут в 2024 году под защитой зеленого, деревянного Дракона. Зеленый цвет означает долголетие, здоровье и гармонию.
В каком цвете встречать Новый 2024 год
Дракон приветствует яркость и блеск. Дорогие украшения и богатые материалы помогут привлечь благополучие в 2024 году. Наиболее предпочтительными цветами для торжества считаются: красный, золотой, белый, фиолетовый, зеленый и серебряный.
Не стоит надевать в новогоднюю ночь голубые и розовые оттенки. Бежевые и шоколадные тона также следует исключить.
Что нельзя надевать на год Дракона 2024
Некачественные ткани могут разозлить символ 2024 года. Не рекомендуется надевать вещи с катышками, затяжками, торчащими нитками и т.д.
Дракону также не понравится агрессивный макияж, вызывающие и броские предметы гардероба, неуместные украшения.
Что должно быть на столе в год Дракона
Чтобы 2024 год был удачным и принес благополучие, важно учесть гастрономические вкусы главного символа торжества. На столе в новогоднюю ночь обязательно должно быть мясо. Это может быть баранина, свинина, утка или говядина.
Символом богатства и долголетия являются орехи, которые обязательно должны украсить стол при праздновании Нового года.
При готовке праздничных блюд нужно уделить особое внимание фруктам красного цвета. Замороженная вишня, клубника, гранаты и яблоки принесут удачу в будущем 2024 году.
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Изобилие и богатство также символизирует рыба. На новогодний стол можно поставить филе запеченной красной рыбы или бутерброды с красной икрой.
Что нельзя ставить на стол на год Дракона 2024?
На праздничном столе в новогоднюю ночь не должно оказаться мяса кролика. Также стоит исключить лук. Он символизирует разрыв в отношениях, поэтому не стоит делать луковую нарезку, луковый салат или специально выделять на застолье этот овощ.
В новогоднюю ночь также следует обойтись без грибов, белого перца и курицы. Куриное мясо символизирует бедность и его присутствие на столе при встрече Нового года 2024 точно не принесет успеха в делах.
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