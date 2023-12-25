В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе

Российский журналист Антон Красовский сообщил, что находится в больнице. Украинские СМИ вскоре распространили информацию о том, что к его проблемам со здоровьем причастны киевские спецслужбы. О том, что произошло с обозревателем на самом деле, есть ли угроза его жизни, и почему украинская сторона поспешила взять ответственность за его госпитализацию на себя, расскажет редакция «Радио 1».