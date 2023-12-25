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В чем встречать год Дракона 2024, что должно быть на столе

25 декабря 2023, 17:55
Фото: istockphoto/bernardbodo

Фото: istockphoto/bernardbodo

В преддверии праздника всё больше размышлений о том, что надеть в новогоднюю ночь, какие блюда должны быть на столе и как задобрить символ года на будущие 12 месяцев. Редакция «Радио 1» расскажет, под чьим покровительством пройдет 2024 год, как правильно встретить торжество и что обязательно должно быть на праздничном столе.

Год Дракона 2024: что принесет


Новый 2024 год пройдет под покровительством Дракона, стихии дерева и зеленого цвета. Астрология гласит, что огнедышащее животное – единственный символ года, который не несет в себе негатива и сулит абсолютную гармонию Неба и Земли.


Дракон олицетворяет власть, мудрость, справедливость и строгость. Несмотря на внешнюю суровость, он любит находится в центре внимания и творить добрые дела. Время владычества этого знака сопровождается существенными переменами, которые чаще всего приносят удачу.

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Дерево говорит об авторитете, силе и уверенности в завтрашнем дне. Благородные и праведные люди будут в 2024 году под защитой зеленого, деревянного Дракона. Зеленый цвет означает долголетие, здоровье и гармонию.


В каком цвете встречать Новый 2024 год


Дракон приветствует яркость и блеск. Дорогие украшения и богатые материалы помогут привлечь благополучие в 2024 году. Наиболее предпочтительными цветами для торжества считаются: красный, золотой, белый, фиолетовый, зеленый и серебряный.

Не стоит надевать в новогоднюю ночь голубые и розовые оттенки. Бежевые и шоколадные тона также следует исключить.

Что нельзя надевать на год Дракона 2024


Некачественные ткани могут разозлить символ 2024 года. Не рекомендуется надевать вещи с катышками, затяжками, торчащими нитками и т.д.

Дракону также не понравится агрессивный макияж, вызывающие и броские предметы гардероба, неуместные украшения.


Что должно быть на столе в год Дракона


Чтобы 2024 год был удачным и принес благополучие, важно учесть гастрономические вкусы главного символа торжества. На столе в новогоднюю ночь обязательно должно быть мясо. Это может быть баранина, свинина, утка или говядина.

Символом богатства и долголетия являются орехи, которые обязательно должны украсить стол при праздновании Нового года.
При готовке праздничных блюд нужно уделить особое внимание фруктам красного цвета. Замороженная вишня, клубника, гранаты и яблоки принесут удачу в будущем 2024 году.

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Изобилие и богатство также символизирует рыба. На новогодний стол можно поставить филе запеченной красной рыбы или бутерброды с красной икрой.

Что нельзя ставить на стол на год Дракона 2024?


На праздничном столе в новогоднюю ночь не должно оказаться мяса кролика. Также стоит исключить лук. Он символизирует разрыв в отношениях, поэтому не стоит делать луковую нарезку, луковый салат или специально выделять на застолье этот овощ.

В новогоднюю ночь также следует обойтись без грибов, белого перца и курицы. Куриное мясо символизирует бедность и его присутствие на столе при встрече Нового года 2024 точно не принесет успеха в делах.

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Стало известно, фото каких знаменитостей россияне загружают в дейтинг-приложения
Исследование: Четверть мужчин пытались загрузить фото Путина
25 декабря 2023, 18:19

Фото: istockphoto.com/Artsanova

Исследовании дейтинг-сервиса Mamba показало, что 7% пользователей сайтов знакомств хоть раз пытались загрузить в анкету не свои фотографии, а фото знаменитостей.
Так, среди мужчин особенной популярностью пользовались такие селебрити, как Арми Хаммер, Райан Гослинг, Дмитрий Масленников, Том Холланд, Киллиан Мерфи, Леонардо ДиКаприо, Киану Ривз, Мик Джаггера Че Гевара, Арнольд Шварценеггер. Из российских звёзд мужчины чаще всего выбирали фото актёров Константина Хабенского и Сергея Безрукова.

Четверть мужчин, которые пытались загрузить не свои фотографии, хотели использовать фото президента России Владимира Путина.

«Женщины поколения Z выбирают Зендаю, Марго Робби, Сидни Суини и Аню Тейлор-Джой. Женщины поколения Y хотели бы использовать фото Тейлор Свифт, Ирины Шейк, Блейк Лайвли и Лейтон Мистер. Женщины поколения Х предпочли бы использовать Деми Мур, Ким Бейсингер, Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Меган Фокс. Среди женщин поколения B популярны фото молодых принцессы Дианы, Мадонны, Мерелин Монро и Ирины Алферовой», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.

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«Яндекс» прокомментировал пропажу названия Эгейского моря с карты
«Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря с карты технической ошибкой
25 декабря 2023, 18:02

Фото: iStock/ANGHI

«Яндекс» назвал пропажу названия Эгейского моря со своей карты технической ошибкой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По информации пресс-службы, такие ошибки возникают регулярно, однако специалисты сервиса их быстро находят и устраняют. Представители компании также сообщили, что найти Эгейское море на картах можно с помощью гео-поиска.

Отмечается, что название Эгейского моря пропало по причине обновления схемы карт, оно перешло не в свою часть и перекрыло острова.

Ранее сообщалось, что у некоторых пользователей устройств «Яндекса» возникают кратковременные трудности в управлении устройствами умного дома. Переставали работать лампочки, розетки и чайники. ​

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Для акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» в Подмосковье обустроят 300 площадок
25 декабря 2023, 17:53

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с 15 января по 15 февраля будет проходить акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!», сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В 2024 году планируют организовать около 300 площадок для сбора новогодних деревьев, ожидается рекордное количество участников.
Акция проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание жителей региона к раздельному сбору отходов и стимулировать повышение экологической грамотности. С каждым годом количество участников в регионе увеличивается. С 2019 по 2022 годы жители доставили в точки сбора около 100 тыс деревьев. В начале 2024 года ожидается рекордный объём сданных на утилизацию деревьев – более 40 тыс.

Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие организуется для предотвращения навалов сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках.
«Председатели советов многоквартирных домов обязательно примут участие в акции. Они доведут до всех жильцов информацию о местах размещения ближайших площадок, куда после праздника можно будет отнести деревья, чтобы не перегружать контейнерные площадки. Мероприятие помогает жителям экологически грамотно мыслить», – сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД в Московской области Олеся Тыщенко.
Пилотная акция началась в 2019 году с 10 площадок, и они сразу стали популярны.
«Ежегодны мы с Министерством ЖКХ организуем брендированные площадки для сбора ёлок. Наша общественная организация следит, чтобы ёлки отвозились на переработку, находим фермеров, которые используют новогодние деревья для корма животных», – рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.



В Московской области натуральные новогодние деревья, которые остались нераспроданными или использовались для украшения на улице, традиционно направляют на корм животным – козам, овцам и лошадям. Подсохшие после использования в помещениях деревья обычно дробят специальной техникой. Полученная щепа может использоваться для благоустройства парков и природных территорий, при создании лыжных трасс, в сельском хозяйстве, при отсыпке клумб, в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных для обустройства подстилки в вольерах, а также в производстве наполнителей для туалетов домашних питомцев.

Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

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#площадки
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Стал известен график работы почты в новогодние праздники
25 декабря 2023, 17:21

Фото: Фотобанк МО

31 декабря станет выходным днём для отделений Почты России по всей стране. Исключение составят круглосуточные отделений Москвы на ул. Мясницкой и пл. Смоленской. Они будут принимать клиентов до 21 часа, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«1 января станет выходным для всех почтовых отделений России. Круглосуточные отделения возобновят работу 2 января в 8 утра. 2, 3, 4, 5, 6, 8 января все отделения будут работать в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные почтовые отделения», – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что в выходные почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

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В ЦППК назначили дополнительные поезда на время новогодний праздников

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#подмосковье
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В ЦППК назначили дополнительные поезда на время новогодний праздников
25 декабря 2023, 17:00

Фото: пресс-служба ЦППК

В новогодние праздники ЦППК назначит дополнительные поезда. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Дополнительные поезда будут курсировать по специальному новогоднему графику на всех направлениях.

Кроме этого, 29 декабря будут ездить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, а 8 января — по расписанию воскресенья.

Дополнительный транспорт будет ходить 28 декабря по маршруту Москва — Калуга с отправлением в 16:12 и 28, 30 декабря - Калуга — Москва с отправлением в 19:20.

Также 30 декабря добавят маршруты Узловая — Москва в 03:55, Москва — Узловая в 08:05, Москва — Владимир в 15:28 и Москва — Калуга в 18:15. Еще Куровская — Москва в 07:14 и Москва — Шатура в 09:10 будут ходить 30 и 31 декабря.

Кроме этого, для удобства пассажиров с 30,31 и с 3 по 7 января добавят 30, 31 декабря и с 3 по 7 января Владимир — Москва с отправлением в 19:40, 30, 31 декабря и со 2 по 8 января Москва — Тула отправлением в 10:21 и Тула — Москва - в 13:47.

30, 31 декабря и с 3 по 8 января прибавится поезд Москва — Владимир в 09:13 и 6, 7, 8 января Рязань-2 — Москва в 15:45, а также добавят один маршрут 9 января Рязань-1 — Москва в 04:18.

Стоит отметить, что 29 - 31 декабря и 8 января будет увеличена до 11 вагонов составность поездов на участке Черусти — Вековка.

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Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске
В Иркутске поймали рысь, которая жила в подвале многоэтажки
25 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/Henk Bogaard

В подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.
Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.

В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.

Напомним, ранее рысь, которую заметили во дворе ЖК «Город набережных» в Химках, поймали. Животное весом 25 килограммов оказалось полугодовалым котёнком. По мнению экспертов, животное выпало из окна и от этого находилось в стрессе.

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«Топить украинских детей»: кто и за что мог отравить журналиста Красовского
Журналист Красовский потерял сознание и госпитализирован с признаками отравления
25 декабря 2023, 16:48

Фото: istock /maxim4e4ek

Российский журналист Антон Красовский сообщил, что находится в больнице. Украинские СМИ вскоре распространили информацию о том, что к его проблемам со здоровьем причастны киевские спецслужбы. О том, что произошло с обозревателем на самом деле, есть ли угроза его жизни, и почему украинская сторона поспешила взять ответственность за его госпитализацию на себя, расскажет редакция «Радио 1».

Журналист Антон Красовский госпитализирован


Телеведущий и журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации в своем телеграм-канале. Он рассказал, что в начале прошлой недели его состояние резко ухудшилось.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — сообщил журналист.

Он также отметил, что в настоящее время чувствует себя лучше и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал.

Антона Красовского отравили спецслужбы Украины


Вскоре после информации о госпитализации журналиста, ряд украинских СМИ стал утверждать, что Красовский отравлен спецслужбами Украины.

Издание Kyiv Post сообщило, что телеведущий отравлен, и его состояние продолжает ухудшаться. Об этом якобы рассказал источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

Красовского ищут украинские спец службы
Красовского ищут украинские спец службы

Собеседник агентства также утверждал, что сообщения, опубликованные в телеграм-канале Красовского, были написаны не им самим.

Однако журналист вновь вышел на связь и оставил аудиосообщение, в котором заявил, что он «еще всех переживет».

«Как приятно вдруг снова стать известным и любимым! Я жив. Я буду жить. И даже не надейтесь! Я их всех переживу, и мы с вами их всех переживём. Победа будет за нами! И жизнь будет за нами!», — говорится в аудиосообщении журналиста.


Маргарита Симоньян прокомментировала состояние здоровья Красовского


Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Антон Красовский вышел с ней на связь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, журналист приходит в себя.

«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские», — написала Симоньян.

Скандал с Антоном Красовским после его высказывания о детях


В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» журналист призвал «топить и жечь» украинских детей. Эмоциональное высказывание Красовский позволил себе после того, как его собеседник писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как в 1980-х годах украинские подростки говорили, что Украина «оккупирована москалями».

После высказываний тележурналиста, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества с Красовским, который занимал должность директора вещания.

На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку
На Украине заочно приговорили к 12 годам военного блогера Юрия Подоляку

Журналист позже раскаялся и заявил, что ему «по-настоящему неловко за свои слова». В феврале текущего года украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы за публичные призыву к геноциду.

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Жители Подмосковья могут поучаствовать во всероссийской профориентационной программе
25 декабря 2023, 16:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Жители Подмосковья могут принять участие в опросах проекта «Классная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках Всероссийской профориентационной программы «Классная страна» жители Московской области могут принять участие в опросах от «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Первый опрос «Живу в классной стране!» предназначен для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Цель опроса — узнать мнение и предпочтения молодых людей, их интересы и потребности, а в рамках опроса «Я — житель своей страны!» будут собраны мнение и оценка со стороны взрослого населения. «, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что благодаря данным анкетирования в агентстве смогут полноценно и разносторонне оценить эффективность программы и внести в нее необходимые коррективы.

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Подмосковная «Система-112» в праздники будет работать в усиленном режиме
25 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов 112

«Система-112» Московской области в период новогодних праздников будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов 112.
«Зимой количество вызовов значительно возрастает. Если летом на номер 112 поступает порядка 30 тыс обращений в сутки, то в зимнее время их число увеличивается до 50 тыс. В праздничные дни растёт количество вызовов, связанных со взрывами петард и фейерверков, так как неосторожное обращение с пиротехникой часто приводит к травмам», – отметили в пресс-службе.
Жителей Московской области попросили быть осторожнее, соблюдать правила безопасности, а в экстренной ситуации звонить по телефону 112.

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на нагрузку, ни один вызов не остаётся не принятым.

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