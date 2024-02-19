«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA

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Фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Как сообщает ТАСС, фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.
Лучший фильм — «Оппенгеймер»
Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Лучший актёр — Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший оригинальный сценарий — «Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
Лучший фильм не на английском языке — «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»
Ранее Кристофер Нолан, Киллиан Мёрфи, Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».
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